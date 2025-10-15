https://1prime.ru/20251015/ugol-863549731.html

Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи угля

Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи угля - 15.10.2025, ПРАЙМ

Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи угля

Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение объемов добычи и экспорта угля в 2025 и 2026 годах на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T15:21+0300

2025-10-15T15:21+0300

2025-10-15T15:21+0300

энергетика

нефть

рф

александр новак

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860507211_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0e30a84377899ef0321c636b3eeb2dad.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение объемов добычи и экспорта угля в 2025 и 2026 годах на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН. "Мы в этот год ставим задачу сохранить, в целом сохранить …С учетом структурных трансформаций где-то уменьшается, где-то увеличивается… но в целом на следующий год мы ставим задачу сохранить объем… добычи и экспорта", - ответил он на вопрос о предполагаемых показателях на 2026 год. Экспорт угля из РФ по итогам 2024 года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, такие данные привел вице-премьер России Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика, опубликованной в январе. Согласно данным Росстата, добыча угля в России в прошлом году уменьшилась на 0,6% и составила 427 миллионов тонн. Исламов подчеркнул, что объём является критическим фактором, чем он больше, тем лучше экономика, поэтому надо использовать все возможности. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549536.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, александр новак, росстат