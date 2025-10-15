https://1prime.ru/20251015/ugol-863549731.html
Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи угля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860507211_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0e30a84377899ef0321c636b3eeb2dad.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение объемов добычи и экспорта угля в 2025 и 2026 годах на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН. "Мы в этот год ставим задачу сохранить, в целом сохранить …С учетом структурных трансформаций где-то уменьшается, где-то увеличивается… но в целом на следующий год мы ставим задачу сохранить объем… добычи и экспорта", - ответил он на вопрос о предполагаемых показателях на 2026 год. Экспорт угля из РФ по итогам 2024 года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, такие данные привел вице-премьер России Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика, опубликованной в январе. Согласно данным Росстата, добыча угля в России в прошлом году уменьшилась на 0,6% и составила 427 миллионов тонн. Исламов подчеркнул, что объём является критическим фактором, чем он больше, тем лучше экономика, поэтому надо использовать все возможности. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549536.html
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860507211_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9e0d00c9e794f09f70438a0a5b18c96e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение объемов добычи и экспорта угля в 2025 и 2026 годах на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН.
"Мы в этот год ставим задачу сохранить, в целом сохранить …С учетом структурных трансформаций где-то уменьшается, где-то увеличивается… но в целом на следующий год мы ставим задачу сохранить объем… добычи и экспорта", - ответил он на вопрос о предполагаемых показателях на 2026 год.
Экспорт угля из РФ
по итогам 2024 года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, такие данные привел вице-премьер России Александр Новак
в авторской статье для журнала "Энергетическая политика, опубликованной в январе.
Согласно данным Росстата
, добыча угля в России в прошлом году уменьшилась на 0,6% и составила 427 миллионов тонн.
Исламов подчеркнул, что объём является критическим фактором, чем он больше, тем лучше экономика, поэтому надо использовать все возможности.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
