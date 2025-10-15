Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО
Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. "Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда можем стать свидетелями полного краха украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе", — отметил он. Эксперт подчеркнул тактическое превосходство российских войск, организующих многочисленные котлы, что позволяет им уничтожать украинские подразделения. В сентябре президент России Владимир Путин указал на неспособность ВСУ проводить наступления, заявив, что они сосредоточены на удержании позиций и переброске своих наиболее боеспособных солдат. В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что весной и летом украинские войска пытались замедлить наступление российских сил, понеся при этом огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в районе спецоперации полностью находится у Москвы.
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
ВС России. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда можем стать свидетелями полного краха украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе", — отметил он.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией
20:02
Эксперт подчеркнул тактическое превосходство российских войск, организующих многочисленные котлы, что позволяет им уничтожать украинские подразделения.
В сентябре президент России Владимир Путин указал на неспособность ВСУ проводить наступления, заявив, что они сосредоточены на удержании позиций и переброске своих наиболее боеспособных солдат.
В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что весной и летом украинские войска пытались замедлить наступление российских сил, понеся при этом огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в районе спецоперации полностью находится у Москвы.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
17:40
 
