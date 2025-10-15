https://1prime.ru/20251015/vsu-863563668.html
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО
Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T20:40+0300
2025-10-15T20:40+0300
2025-10-15T20:40+0300
спецоперация на украине
донбасс
москва
владимир путин
валерий герасимов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. "Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда можем стать свидетелями полного краха украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе", — отметил он. Эксперт подчеркнул тактическое превосходство российских войск, организующих многочисленные котлы, что позволяет им уничтожать украинские подразделения. В сентябре президент России Владимир Путин указал на неспособность ВСУ проводить наступления, заявив, что они сосредоточены на удержании позиций и переброске своих наиболее боеспособных солдат. В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что весной и летом украинские войска пытались замедлить наступление российских сил, понеся при этом огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в районе спецоперации полностью находится у Москвы.
https://1prime.ru/20251015/nato-863563226.html
https://1prime.ru/20251015/polsha-863558708.html
донбасс
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b80a9fb1715370586a231448710cdda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, москва, владимир путин, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, МОСКВА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ
"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО
Меркурис: ВСУ терпят полный крах в ДНР из-за созданных ВС России котлов