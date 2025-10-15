https://1prime.ru/20251015/vsu-863563668.html

"Крах в Донбассе". В Британии резко высказались о ситуации в зоне СВО

Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. 15.10.2025

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинские войска близки к полному поражению в ДНР, заявил британский аналитик по вопросам геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. "Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда можем стать свидетелями полного краха украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе", — отметил он. Эксперт подчеркнул тактическое превосходство российских войск, организующих многочисленные котлы, что позволяет им уничтожать украинские подразделения. В сентябре президент России Владимир Путин указал на неспособность ВСУ проводить наступления, заявив, что они сосредоточены на удержании позиций и переброске своих наиболее боеспособных солдат. В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что весной и летом украинские войска пытались замедлить наступление российских сил, понеся при этом огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в районе спецоперации полностью находится у Москвы.

