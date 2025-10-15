https://1prime.ru/20251015/vuchich-863536680.html

Вучич прокомментировал санкции США против NIS

Вучич прокомментировал санкции США против NIS - 15.10.2025, ПРАЙМ

Вучич прокомментировал санкции США против NIS

Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T12:03+0300

2025-10-15T12:03+0300

2025-10-15T12:03+0300

энергетика

нефть

сербия

белград

северная македония

александр вучич

урсула фон дер ляйен

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 15 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но Белград надеется на помощь Брюсселя в энергетике, заявил президент Сербии Александр Вучич. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проводит рабочую поездку по странам Западных Балкан. Вечером во вторник она прибыла в Белград, где в аэропорту "Никола Тесла" её встретил глава сербского государства с букетом цветов. В среду состоялась церемония встречи у правительственного комплекса "Палата Сербия" с военным оркестром и артиллерийскими залпами. "Мы сейчас столкнулись с нелегкой ситуацией в сфере энергетики. "Нефтяная индустрия Сербии" - под американскими санкциями, а когда она под американскими санкциями, де-факто и под европейскими санкциями, эта проблема для нас нелегко решаема. Надеемся, что во всех вопросах, значимых для энергетической безопасности и надежности Сербии, будем иметь поддержку и помощь ЕС", - заявил Вучич после встречи с фон дер Ляйен и добавил, что Белград планирует при помощи Брюсселя строить соединительные газопроводы к Румынии и Северной Македонии. Также в среду намечена встреча главы ЕК с премьером Сербии Джуро Мацутом. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://1prime.ru/20251011/serbiya-863410943.html

сербия

белград

северная македония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сербия, белград, северная македония, александр вучич, урсула фон дер ляйен, ес, ек