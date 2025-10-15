Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич прокомментировал санкции США против NIS - 15.10.2025
Вучич прокомментировал санкции США против NIS
БЕЛГРАД, 15 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но Белград надеется на помощь Брюсселя в энергетике, заявил президент Сербии Александр Вучич. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проводит рабочую поездку по странам Западных Балкан. Вечером во вторник она прибыла в Белград, где в аэропорту "Никола Тесла" её встретил глава сербского государства с букетом цветов. В среду состоялась церемония встречи у правительственного комплекса "Палата Сербия" с военным оркестром и артиллерийскими залпами. "Мы сейчас столкнулись с нелегкой ситуацией в сфере энергетики. "Нефтяная индустрия Сербии" - под американскими санкциями, а когда она под американскими санкциями, де-факто и под европейскими санкциями, эта проблема для нас нелегко решаема. Надеемся, что во всех вопросах, значимых для энергетической безопасности и надежности Сербии, будем иметь поддержку и помощь ЕС", - заявил Вучич после встречи с фон дер Ляйен и добавил, что Белград планирует при помощи Брюсселя строить соединительные газопроводы к Румынии и Северной Македонии. Также в среду намечена встреча главы ЕК с премьером Сербии Джуро Мацутом. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
БЕЛГРАД, 15 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но Белград надеется на помощь Брюсселя в энергетике, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проводит рабочую поездку по странам Западных Балкан. Вечером во вторник она прибыла в Белград, где в аэропорту "Никола Тесла" её встретил глава сербского государства с букетом цветов. В среду состоялась церемония встречи у правительственного комплекса "Палата Сербия" с военным оркестром и артиллерийскими залпами.
"Мы сейчас столкнулись с нелегкой ситуацией в сфере энергетики. "Нефтяная индустрия Сербии" - под американскими санкциями, а когда она под американскими санкциями, де-факто и под европейскими санкциями, эта проблема для нас нелегко решаема. Надеемся, что во всех вопросах, значимых для энергетической безопасности и надежности Сербии, будем иметь поддержку и помощь ЕС", - заявил Вучич после встречи с фон дер Ляйен и добавил, что Белград планирует при помощи Брюсселя строить соединительные газопроводы к Румынии и Северной Македонии.
Также в среду намечена встреча главы ЕК с премьером Сербии Джуро Мацутом.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
