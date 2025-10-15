https://1prime.ru/20251015/znaki-863491403.html

Водителям объяснили, какие новые знаки появятся на дорогах в 2026 году

Водителям объяснили, какие новые знаки появятся на дорогах в 2026 году - 15.10.2025, ПРАЙМ

Водителям объяснили, какие новые знаки появятся на дорогах в 2026 году

С 1 января 2026 года в России появятся несколько новых дорожных знаков. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T03:03+0300

2025-10-15T03:03+0300

2025-10-15T03:03+0300

дорожный знак

бизнес

общество

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863371306_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_f9530e2dbab086112d4bcfd2a16e3056.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года в России появятся несколько новых дорожных знаков. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.Так, знак "Глухие" предупреждает о пешеходах с нарушением слуха. Его будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие, т.е. у больниц, специализированных школ, иных социальных объектов.Знак "Стоп-линия" — вертикальный. Его будут использовать там, где невозможно установить горизонтальный знак.Некоторые знаки объединяют - такая практика уже есть, и она признана успешной. Так, знак парковки совместили с табличкой о способе постановки машины. Само парковочное пространство сузят - оно будет не 2,5 метра в ширину, а 2,25 метра.Знак "Заснеженное покрытие" с изображением тучи с осадками, которая теперь будет соседствовать со снежинкой. Этот знак должен предупреждать водителей, что нужно снизить скорость и стараться избегать резкого торможения.Знак "Время действия" — как и прежде, будет уточнять, в какой период действует знак. Но теперь на него будут наносить не только часы и дни недели, но и месяцы. Например, сентябрь-апрель."Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков", - поясняет эксперт.Знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" подскажет водителям, какую скорость необходимо соблюдать перед "лежачим полицейским".“Нововведения, по мнению законодателей, станут действенным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней. Их принятие позволит демонтировать много лишних знаков и снизить количество “визуального мусора”, - заключил Шиманский.

https://1prime.ru/20221016/838461875.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дорожный знак, бизнес, общество , авто