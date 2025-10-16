Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили, что фон дер Ляйен впервые может отказать Трампу - 16.10.2025
На Западе сообщили, что фон дер Ляйен впервые может отказать Трампу
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, возможно, впервые отклонит просьбу Белого дома при президенте Дональде Трампе, решив поддержать мировой договор ООН по уменьшению выбросов парниковых газов в судоходной отрасли. Об этом сообщают источники, упомянутые порталом Euractiv. "На этой неделе в Лондоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, впервые, может сказать "нет" второй администрации Трампа в Вашингтоне, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства", — отмечается в публикации. Инсайдеры из Еврокомиссии указали, что фон дер Ляйен занимает принципиальную позицию в этом вопросе, что свидетельствует о ее готовности принимать политически рискованные решения, ранее нехарактерные для взаимодействия с США. "Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-е пошлины на большинство экспортируемых в США товаров", — подчеркивается в статье. Сентябрьская речь на Генеральной ассамблее ООН стала платформой для президента США Дональда Трампа, где он охарактеризовал изменения климата как "величайший обман за всю историю". В январе, сразу после своего инаугурации, Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату. Парижское соглашение было утверждено 12 декабря 2015 года во время 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в Париже. Официальный выход США из соглашения состоялся 4 ноября 2019 года. Однако после вступления Джо Байдена в должность президента страна возвратилась к соглашению 19 февраля 2021 года.
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, возможно, впервые отклонит просьбу Белого дома при президенте Дональде Трампе, решив поддержать мировой договор ООН по уменьшению выбросов парниковых газов в судоходной отрасли. Об этом сообщают источники, упомянутые порталом Euractiv.
"На этой неделе в Лондоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, впервые, может сказать "нет" второй администрации Трампа в Вашингтоне, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства", — отмечается в публикации.
Инсайдеры из Еврокомиссии указали, что фон дер Ляйен занимает принципиальную позицию в этом вопросе, что свидетельствует о ее готовности принимать политически рискованные решения, ранее нехарактерные для взаимодействия с США.
"Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-е пошлины на большинство экспортируемых в США товаров", — подчеркивается в статье.
Сентябрьская речь на Генеральной ассамблее ООН стала платформой для президента США Дональда Трампа, где он охарактеризовал изменения климата как "величайший обман за всю историю". В январе, сразу после своего инаугурации, Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение было утверждено 12 декабря 2015 года во время 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в Париже.
Официальный выход США из соглашения состоялся 4 ноября 2019 года. Однако после вступления Джо Байдена в должность президента страна возвратилась к соглашению 19 февраля 2021 года.
