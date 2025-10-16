https://1prime.ru/20251016/evropa-863578436.html

На Западе сообщили, что фон дер Ляйен впервые может отказать Трампу

На Западе сообщили, что фон дер Ляйен впервые может отказать Трампу - 16.10.2025, ПРАЙМ

На Западе сообщили, что фон дер Ляйен впервые может отказать Трампу

Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, возможно, впервые отклонит просьбу Белого дома при президенте Дональде Трампе, решив поддержать мировой... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T07:25+0300

2025-10-16T07:25+0300

2025-10-16T07:25+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

париж

урсула фон дер ляйен

ес

дональд трамп

оон

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/84241/64/842416418_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_fd553274f87aa324fcec04290dea71ef.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, возможно, впервые отклонит просьбу Белого дома при президенте Дональде Трампе, решив поддержать мировой договор ООН по уменьшению выбросов парниковых газов в судоходной отрасли. Об этом сообщают источники, упомянутые порталом Euractiv. "На этой неделе в Лондоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, впервые, может сказать "нет" второй администрации Трампа в Вашингтоне, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства", — отмечается в публикации. Инсайдеры из Еврокомиссии указали, что фон дер Ляйен занимает принципиальную позицию в этом вопросе, что свидетельствует о ее готовности принимать политически рискованные решения, ранее нехарактерные для взаимодействия с США. "Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-е пошлины на большинство экспортируемых в США товаров", — подчеркивается в статье. Сентябрьская речь на Генеральной ассамблее ООН стала платформой для президента США Дональда Трампа, где он охарактеризовал изменения климата как "величайший обман за всю историю". В январе, сразу после своего инаугурации, Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату. Парижское соглашение было утверждено 12 декабря 2015 года во время 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в Париже. Официальный выход США из соглашения состоялся 4 ноября 2019 года. Однако после вступления Джо Байдена в должность президента страна возвратилась к соглашению 19 февраля 2021 года.

https://1prime.ru/20251015/es-863571639.html

https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863528305.html

https://1prime.ru/20251015/sanktsii-863522321.html

сша

вашингтон

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, париж, урсула фон дер ляйен, ес, дональд трамп, оон, джо байден