"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС - 16.10.2025
Спецоперация на Украине
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X упрекнул Европейский совет в чрезмерном акценте на проблемах Украины вместо решения внутренних вопросов стран. | 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X упрекнул Европейский совет в чрезмерном акценте на проблемах Украины вместо решения внутренних вопросов стран."В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности", — указал он. Фицо подчеркнул, что преизбыток вовлеченности в украинский кризис может угрожать экономическому благополучию ЕС. Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если от Европейского совета не последуют "разумные предложения" с четкими формулировками для Еврокомиссии. Он также отметил, что словацким политическим и деловым кругам следует готовиться к восстановлению отношений с Москвой. Премьер Словакии выразил недовольство тем, что Европейский совет тратит слишком много времени на обсуждение помощи Украине, забывая при этом о важности поддержания конкурентоспособности ЕС. Фицо подчеркнул необходимость разговоров о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. Он заметил, что при слабой конкурентоспособности страна может столкнуться с трудностями в экспорте продукции за границу.
18:47 16.10.2025
 
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X упрекнул Европейский совет в чрезмерном акценте на проблемах Украины вместо решения внутренних вопросов стран.
"В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности", — указал он.
Фицо подчеркнул, что преизбыток вовлеченности в украинский кризис может угрожать экономическому благополучию ЕС.
Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если от Европейского совета не последуют "разумные предложения" с четкими формулировками для Еврокомиссии. Он также отметил, что словацким политическим и деловым кругам следует готовиться к восстановлению отношений с Москвой.
Премьер Словакии выразил недовольство тем, что Европейский совет тратит слишком много времени на обсуждение помощи Украине, забывая при этом о важности поддержания конкурентоспособности ЕС. Фицо подчеркнул необходимость разговоров о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. Он заметил, что при слабой конкурентоспособности страна может столкнуться с трудностями в экспорте продукции за границу.
