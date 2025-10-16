https://1prime.ru/20251016/fitso-863598311.html

"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС

"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС - 16.10.2025, ПРАЙМ

"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X упрекнул Европейский совет в чрезмерном акценте на проблемах Украины вместо решения внутренних вопросов стран. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T18:47+0300

2025-10-16T18:47+0300

2025-10-16T18:47+0300

спецоперация на украине

украина

словакия

москва

роберт фицо

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X упрекнул Европейский совет в чрезмерном акценте на проблемах Украины вместо решения внутренних вопросов стран."В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности", — указал он. Фицо подчеркнул, что преизбыток вовлеченности в украинский кризис может угрожать экономическому благополучию ЕС. Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если от Европейского совета не последуют "разумные предложения" с четкими формулировками для Еврокомиссии. Он также отметил, что словацким политическим и деловым кругам следует готовиться к восстановлению отношений с Москвой. Премьер Словакии выразил недовольство тем, что Европейский совет тратит слишком много времени на обсуждение помощи Украине, забывая при этом о важности поддержания конкурентоспособности ЕС. Фицо подчеркнул необходимость разговоров о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. Он заметил, что при слабой конкурентоспособности страна может столкнуться с трудностями в экспорте продукции за границу.

https://1prime.ru/20251016/kallas-863595537.html

https://1prime.ru/20251016/orban-863593346.html

украина

словакия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, словакия, москва, роберт фицо, ес