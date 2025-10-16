Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597667.html
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале - 16.10.2025, ПРАЙМ
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале
Незначительный профицит на рынке нефти в четвертом квартале возможен, но многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T18:36+0300
2025-10-16T18:36+0300
экономика
нефть
китай
александр дюков
газпром
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Незначительный профицит на рынке нефти в четвертом квартале возможен, но многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах РЭН. "Если и будет профицит в четвертом квартале, то незначительный. Не хотел бы сейчас гадать, есть большое количество факторов, которые надо учитывать. Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв. Но мы готовы к любому развитию событий", - сказал он. Комментируя возможное влияние на цены на нефть, Дюков отметил, что компания видела как низкие, так и высокие цены. "Но если ты делаешь ставку на долгосрочное развитие, на создание новых технологий, ты все равно будешь в плюсе", - заключил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597468.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, александр дюков, газпром, газпром нефть
Экономика, Нефть, КИТАЙ, Александр Дюков, Газпром, Газпром нефть
18:36 16.10.2025
 
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале

Глава «Газпром нефти» Дюков допустил незначительный профицит на рынке нефти в IV квартале

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Незначительный профицит на рынке нефти в четвертом квартале возможен, но многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах РЭН.
"Если и будет профицит в четвертом квартале, то незначительный. Не хотел бы сейчас гадать, есть большое количество факторов, которые надо учитывать. Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв. Но мы готовы к любому развитию событий", - сказал он.
Комментируя возможное влияние на цены на нефть, Дюков отметил, что компания видела как низкие, так и высокие цены. "Но если ты делаешь ставку на долгосрочное развитие, на создание новых технологий, ты все равно будешь в плюсе", - заключил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер
18:32
 
ЭкономикаНефтьКИТАЙАлександр ДюковГазпромГазпром нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала