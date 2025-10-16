https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597667.html

Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале

Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале

2025-10-16T18:36+0300

экономика

нефть

китай

александр дюков

газпром

газпром нефть

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Незначительный профицит на рынке нефти в четвертом квартале возможен, но многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах РЭН. "Если и будет профицит в четвертом квартале, то незначительный. Не хотел бы сейчас гадать, есть большое количество факторов, которые надо учитывать. Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв. Но мы готовы к любому развитию событий", - сказал он. Комментируя возможное влияние на цены на нефть, Дюков отметил, что компания видела как низкие, так и высокие цены. "Но если ты делаешь ставку на долгосрочное развитие, на создание новых технологий, ты все равно будешь в плюсе", - заключил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

китай

Новости

