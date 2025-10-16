https://1prime.ru/20251016/gosduma-863591288.html

Проект о приоритетном показе товаров из России на маркетплейсах отклонили

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который обязывал маркетплейсы обеспечивать приоритетный показ товаров российского происхождения при продаже дистанционным способом. Документ был внесен группой депутатов. Он обязывал хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность дистанционным способом, а также владельцев агрегаторов информации о товарах обеспечить демонстрацию товаров российского происхождения на первых пяти позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителей. При этом на правительство РФ возлагались полномочия определять критерии отнесения товаров к товарам российского происхождения. При каждом поиске "в топе" должна быть только отечественная продукция, и для покупателей от этого только плюсы, объяснял ранее журналистам один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Более того, так "мы сможем заявить о себе на весь мир, ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", считает он. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Отмечая целесообразность принятия мер, направленных на поддержку и продвижение товаров российского производства, они, тем не менее, обращали внимание на наличие противоречий с рядом положений договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Согласно этим положениям, входящее в ЕАЭС государство должно предоставлять поставщикам товаров и услуг (за исключением финансовых услуг) из других стран-членов союза не менее благоприятный режим, чем предоставляемый собственным поставщикам. "В этой связи дополнение законопроекта положениями о требованиях к реализации в "традиционной рознице" исключительно товаров российского происхождения не может быть поддержано", - следует из заключения профильного комитета. Комитет также считает, что дополнительного обоснования требует новелла о количестве позиций товаров российского производства, по которым будет обеспечиваться приоритетный показ. В отзыве правительства тоже указывается на отсутствие в пояснительной записке к законопроекту обоснования предлагаемого в нем количества позиций товаров российского производства, по которому обеспечивается приоритетный показ. Кроме того, и кабмин, и комитет указали на отсутствие в законопроекте порядка осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением его требований и условий привлечения к административной ответственности за нарушение этих требований.

