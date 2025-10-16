https://1prime.ru/20251016/import-863583667.html

Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России

Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России - 16.10.2025, ПРАЙМ

Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T11:33+0300

2025-10-16T11:33+0300

2025-10-16T11:33+0300

энергетика

нефть

газ

рф

запад

москва

ес

еп

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861630263_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_084266c57e436ef99072f12b02bb5f19.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному запрету импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов. Трансляция заседания велась на сайте ЕП. Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Это первый этап согласования такого решения. Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863565803.html

рф

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, рф, запад, москва, ес, еп, ек