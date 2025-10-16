Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России - 16.10.2025
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:33+0300
2025-10-16T11:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861630263_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_084266c57e436ef99072f12b02bb5f19.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному запрету импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов. Трансляция заседания велась на сайте ЕП. Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Это первый этап согласования такого решения. Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
11:33 16.10.2025
 
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России

Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России с 2026 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаг ЕС
Флаг ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному запрету импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов.
Трансляция заседания велась на сайте ЕП.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Это первый этап согласования такого решения. Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Вчера, 21:27
 
