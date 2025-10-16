Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X обратилась к европейским государствам с призывом укреплять оборону против России. | 16.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X обратилась к европейским государствам с призывом укреплять оборону против России."Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России", — считает она. В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу увеличения присутствия сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что страна остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равного сотрудничества, и Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.
россия, украина, москва, европа, кая каллас, нато, мид рф
17:25 16.10.2025
 
"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России

Каллас заявила, что Россия останется опасной и после завершения СВО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X обратилась к европейским государствам с призывом укреплять оборону против России.
"Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России", — считает она.
В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу увеличения присутствия сил альянса в Европе.
В Министерстве иностранных дел России заявляли, что страна остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равного сотрудничества, и Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.
