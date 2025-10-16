https://1prime.ru/20251016/kallas-863595537.html
"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России
"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России
2025-10-16T17:25+0300
2025-10-16T17:25+0300
2025-10-16T17:26+0300
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X обратилась к европейским государствам с призывом укреплять оборону против России."Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России", — считает она. В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу увеличения присутствия сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что страна остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равного сотрудничества, и Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.
