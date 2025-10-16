https://1prime.ru/20251016/kallas-863595537.html

"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России

"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России - 16.10.2025, ПРАЙМ

"После войны". Каллас сделала громкое заявление о России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X обратилась к европейским государствам с призывом укреплять оборону против России. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T17:25+0300

2025-10-16T17:25+0300

2025-10-16T17:26+0300

спецоперация на украине

россия

украина

москва

европа

кая каллас

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X обратилась к европейским государствам с призывом укреплять оборону против России."Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России", — считает она. В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу увеличения присутствия сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что страна остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равного сотрудничества, и Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.

https://1prime.ru/20251016/preduprezhdenie-863595183.html

https://1prime.ru/20251016/rossiya-863593537.html

украина

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, европа, кая каллас, нато, мид рф