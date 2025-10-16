https://1prime.ru/20251016/kitay-863583392.html
Китай ответил на требование США перестать покупать российскую нефть
ПЕКИН, 16 окт – ПРАЙМ. США, требуя от стран прекратить покупать нефть РФ, занимаются запугиванием и подрывают правила международной торговли, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя требования прекратить закупку нефти в РФ и угрозы новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа к другим странам. "Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальный производственных цепочек и цепей поставок", – заявил Линь Цзянь.
