Мерц будет настаивать на использовании российских активов для кредита Киеву

Мерц будет настаивать на использовании российских активов для кредита Киеву

2025-10-16T11:46+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на предстоящем заседании Европейского совета будет настаивать на том, чтобы ЕС использовал российские активы, заморозку которых РФ не раз называла воровством, для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро. Следующее заседание Европейского совета пройдет 23 октября в Брюсселе. "Мы хотим ещё эффективнее использовать замороженные активы РФ, чтобы предоставить Украине дополнительные беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 миллиардов евро. Эти дополнительные средства будут использоваться исключительно для финансирования военной техники. Выплачиваемые траншами, они обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет, если это будет необходимо", - заявил Мерц, выступая с правительственным заявлением в немецком парламенте. Трансляция велась на сайте бундестага. По его словам, Украине не придется возвращать обеспеченные кредиты до тех пор, пока Россия не выплатит так называемые "репарации". В МИД РФ ранее отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России. "В любом случае активы остаются замороженными из-за европейских санкций. И реализовать это предложение будет не совсем тривиальной задачей. Но мы создадим для этого правовые и фактические предпосылки", - утверждает Мерц. Он добавил, что на заседании Европейского совета также будет обсуждаться, как усилить давление на Россию в дополнение к 19 пакету санкций. Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения канцлера Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".

