В ГД призвали добиваться преследования виновных в экспроприации резервов ЦБ

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", - сказано в письме. Лидер партии также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине. В документе Миронов сообщил, что по сообщениям ряда зарубежных СМИ Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear. Как отметил политик, по сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства. Миронов напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало нарушением международного права, нарушением государственного суверенитета Российской Федерации. "Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", - добавил он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

