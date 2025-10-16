https://1prime.ru/20251016/mironov-863572757.html
В ГД призвали добиваться преследования виновных в экспроприации резервов ЦБ
2025-10-16T01:18+0300
2025-10-16T01:18+0300
2025-10-16T02:13+0300
финансы
экономика
россия
рф
украина
брюссель
сергей миронов
урсула фон дер ляйен
мария захарова
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863572757.jpg?1760570010
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", - сказано в письме. Лидер партии также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине. В документе Миронов сообщил, что по сообщениям ряда зарубежных СМИ Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear. Как отметил политик, по сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства. Миронов напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало нарушением международного права, нарушением государственного суверенитета Российской Федерации. "Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", - добавил он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
рф
украина
брюссель
финансы, россия, рф, украина, брюссель, сергей миронов, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, центральные банки, центральный банк
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Брюссель, Сергей Миронов, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, ЕС, центральные банки, Центральный банк
Миронов попросил ГП добиваться преследования виновных в экспроприации резервов ЦБ РФ в ЕС
"Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", - сказано в письме.
Лидер партии также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине.
В документе Миронов сообщил, что по сообщениям ряда зарубежных СМИ Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear. Как отметил политик, по сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства. Миронов напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало нарушением международного права, нарушением государственного суверенитета Российской Федерации.
"Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", - добавил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.