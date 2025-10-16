https://1prime.ru/20251016/neft-863579261.html
Мировые цены на нефть растут в четверг утром на словах Трампа о перспективах импорта нефти в Индию из России, следует из данных торгов. | 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром на словах Трампа о перспективах импорта нефти в Индию из России, следует из данных торгов. По состоянию на 8.14 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,84%, до 62,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 58,83 доллара. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему, "что они не будут покупать нефть из России". "В целом это положительный фактор для цен на нефть, поскольку с рынка может уйти Индия как крупный покупатель российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
