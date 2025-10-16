Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть растут - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251016/neft-863579261.html
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 16.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в четверг утром на словах Трампа о перспективах импорта нефти в Индию из России, следует из данных торгов. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T08:20+0300
2025-10-16T08:20+0300
энергетика
нефть
рынок
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром на словах Трампа о перспективах импорта нефти в Индию из России, следует из данных торгов. По состоянию на 8.14 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,84%, до 62,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 58,83 доллара. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему, "что они не будут покупать нефть из России". "В целом это положительный фактор для цен на нефть, поскольку с рынка может уйти Индия как крупный покупатель российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
https://1prime.ru/20251015/novak-863557506.html
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди
Энергетика, Нефть, Рынок, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
08:20 16.10.2025
 
Мировые цены на нефть растут

Нефть дорожает на словах Трампа о перспективах импорта в Индию из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром на словах Трампа о перспективах импорта нефти в Индию из России, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.14 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,84%, до 62,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 58,83 доллара.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему, "что они не будут покупать нефть из России".
"В целом это положительный фактор для цен на нефть, поскольку с рынка может уйти Индия как крупный покупатель российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Вчера, 17:16
 
ЭнергетикаНефтьРынокИНДИЯСШАДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала