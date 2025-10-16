Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – ПРАЙМ. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. "Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии. Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей. "В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Добыча нефти.. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – ПРАЙМ. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии.
Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.
"В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак
Вчера, 17:16
 
