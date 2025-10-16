https://1prime.ru/20251016/neft-863580895.html
МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти
МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти - 16.10.2025, ПРАЙМ
МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти
Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T09:05+0300
2025-10-16T09:05+0300
2025-10-16T09:05+0300
экономика
нефть
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – ПРАЙМ. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. "Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии. Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей. "В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.
https://1prime.ru/20251015/novak-863557506.html
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fcbefcf23044e9609109fa389b4e33d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, мид
Экономика, Нефть, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, МИД
МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти
МИД Индии заявил, что страна стремится расширить закупки нефти, в том числе в США
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – ПРАЙМ. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп
заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди
пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД
Индии.
Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.
"В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.
Индия начала оплачивать нефть в юанях, сообщил Новак