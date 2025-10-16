https://1prime.ru/20251016/neft-863580895.html

МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти

экономика

нефть

индия

сша

дональд трамп

нарендра моди

мид

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – ПРАЙМ. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. "Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии. Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей. "В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.

индия

сша

2025

нефть, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, мид