МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в ожидании данных о запасах этого вида сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 14.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,78%, до 62,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 58,77 доллара. Позднее в четверг минэнерго США опубликует статистику запасов нефти в стране за неделю по 10 октября. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 0,1 миллиона баррелей после увеличения неделей ранее на 3,7 миллиона. Инвесторы оценивают и возможное развитие ситуации после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему, "что они не будут покупать нефть из России". "Это, безусловно, "бычья" новость", - прокомментировал агентству Блумберг основатель и генеральный директор аналитической компании Xanalysts в Сиднее Мукеш Сахдев (Mukesh Sahdev).
