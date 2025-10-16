Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.10.2025
Мировые цены на нефть растут
2025-10-16T14:50+0300
нефть
сша
индия
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_60fd0e638554aed8bf1eaca58a76b84c.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в ожидании данных о запасах этого вида сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 14.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,78%, до 62,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 58,77 доллара. Позднее в четверг минэнерго США опубликует статистику запасов нефти в стране за неделю по 10 октября. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 0,1 миллиона баррелей после увеличения неделей ранее на 3,7 миллиона. Инвесторы оценивают и возможное развитие ситуации после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему, "что они не будут покупать нефть из России". "Это, безусловно, "бычья" новость", - прокомментировал агентству Блумберг основатель и генеральный директор аналитической компании Xanalysts в Сиднее Мукеш Сахдев (Mukesh Sahdev).
нефть, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди
Нефть, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Нарендра Моди
14:50 16.10.2025
 
Мировые цены на нефть растут

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Добыча нефти.. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в ожидании данных о запасах этого вида сырья в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,78%, до 62,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 58,77 доллара.
Позднее в четверг минэнерго США опубликует статистику запасов нефти в стране за неделю по 10 октября. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 0,1 миллиона баррелей после увеличения неделей ранее на 3,7 миллиона.
Инвесторы оценивают и возможное развитие ситуации после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему, "что они не будут покупать нефть из России".
"Это, безусловно, "бычья" новость", - прокомментировал агентству Блумберг основатель и генеральный директор аналитической компании Xanalysts в Сиднее Мукеш Сахдев (Mukesh Sahdev).
Заголовок открываемого материала