Petrobras подпишет контракт на поставку нефти в Индию, сообщил Reuters

2025-10-16T19:03+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras подпишет контракт на поставку более 6 миллионов баррелей нефти в Индию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. "Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в четверг подпишет контракт на поставку более шести миллионов баррелей нефти в Индию", - пишет агентство. Как отмечается, Алкмин сообщил об этом журналистам во время визита в Индию. Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.

