https://1prime.ru/20251016/neft-863599042.html
Petrobras подпишет контракт на поставку нефти в Индию, сообщил Reuters
Petrobras подпишет контракт на поставку нефти в Индию, сообщил Reuters - 16.10.2025, ПРАЙМ
Petrobras подпишет контракт на поставку нефти в Индию, сообщил Reuters
Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras подпишет контракт на поставку более 6 миллионов баррелей нефти в Индию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T19:03+0300
2025-10-16T19:03+0300
2025-10-16T19:03+0300
экономика
нефть
газ
индия
бразилия
petrobras
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras подпишет контракт на поставку более 6 миллионов баррелей нефти в Индию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. "Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в четверг подпишет контракт на поставку более шести миллионов баррелей нефти в Индию", - пишет агентство. Как отмечается, Алкмин сообщил об этом журналистам во время визита в Индию. Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
https://1prime.ru/20251016/neft-863590621.html
индия
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_03f5b740582cc65407dfa5eff0b6fbd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, индия, бразилия, petrobras, reuters
Экономика, Нефть, Газ, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, Petrobras, Reuters
Petrobras подпишет контракт на поставку нефти в Индию, сообщил Reuters
Reuters: Petrobras заключит соглашение на поставку более 6 млн баррелей нефти в Индию