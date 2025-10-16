https://1prime.ru/20251016/neft-863603588.html

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара - 16.10.2025, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара

Мировые цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 61 доллара, следует... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T21:07+0300

2025-10-16T21:07+0300

2025-10-16T21:07+0300

экономика

нефть

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ecb7747226060df526bae9a80a0fd120.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 20.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% - до 61,07 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 мая опускался ниже 61 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,36% - до 57,47 доллара.

https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597667.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, в мире