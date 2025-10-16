https://1prime.ru/20251016/neft-863603588.html
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 20.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% - до 61,07 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 мая опускался ниже 61 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,36% - до 57,47 доллара.
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% - до 61,07 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 мая опускался ниже 61 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,36% - до 57,47 доллара.
