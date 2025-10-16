Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-16T21:07+0300
2025-10-16T21:07+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 20.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% - до 61,07 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 мая опускался ниже 61 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,36% - до 57,47 доллара.
нефть, в мире
Экономика, Нефть, В мире
21:07 16.10.2025
 
Цены на нефть возобновили снижение, Brent опускалась ниже $63 за баррель впервые с 7 мая

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 61 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% - до 61,07 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 мая опускался ниже 61 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,36% - до 57,47 доллара.
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале
18:36
 
ЭкономикаНефтьВ мире
 
 
