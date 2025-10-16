Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия должна быть обеспечена нефтью на 50 лет, заявил Новак - 16.10.2025
Россия должна быть обеспечена нефтью на 50 лет, заявил Новак
Россия ставит перед собой задачу всегда быть обеспеченной нефтью на 50 лет, газа - не менее, чем на 70 лет, угля - не менее, чем на 100 лет, заявил вице-премьер
2025-10-16T15:16+0300
2025-10-16T15:17+0300
энергетика
нефть
газ
рф
александр новак
россия
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу всегда быть обеспеченной нефтью на 50 лет, газа - не менее, чем на 70 лет, угля - не менее, чем на 100 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, энергобезопасность и сохранить свои конкурентные преимущества на мировых рынках нам нужно поддерживать ресурсную базу. Необходимо обеспечивать воспроизводство не менее, чем мы производим и реализуем на внутреннем рынке, на экспорт. ... Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газа - не менее 70 лет, угля - не менее, чем 100 лет", - сказал он, выступая на "Российской энергетической неделе". Новак добавил, что сегодня эти показатели "гораздо выше". РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
рф
нефть, газ, рф, александр новак, россия
Энергетика, Нефть, Газ, РФ, Александр Новак, РОССИЯ
15:16 16.10.2025 (обновлено: 15:17 16.10.2025)
 
Нефтяные вышки
Нефтяные вышки
Нефтяные вышки. Архивное фото
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу всегда быть обеспеченной нефтью на 50 лет, газа - не менее, чем на 70 лет, угля - не менее, чем на 100 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, энергобезопасность и сохранить свои конкурентные преимущества на мировых рынках нам нужно поддерживать ресурсную базу. Необходимо обеспечивать воспроизводство не менее, чем мы производим и реализуем на внутреннем рынке, на экспорт. ... Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газа - не менее 70 лет, угля - не менее, чем 100 лет", - сказал он, выступая на "Российской энергетической неделе".
Новак добавил, что сегодня эти показатели "гораздо выше".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
ЭнергетикаНефтьГазРФАлександр НовакРОССИЯ
 
 
