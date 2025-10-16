https://1prime.ru/20251016/novak-863591506.html
Россия должна быть обеспечена нефтью на 50 лет, заявил Новак
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу всегда быть обеспеченной нефтью на 50 лет, газа - не менее, чем на 70 лет, угля - не менее, чем на 100 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, энергобезопасность и сохранить свои конкурентные преимущества на мировых рынках нам нужно поддерживать ресурсную базу. Необходимо обеспечивать воспроизводство не менее, чем мы производим и реализуем на внутреннем рынке, на экспорт. ... Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газа - не менее 70 лет, угля - не менее, чем 100 лет", - сказал он, выступая на "Российской энергетической неделе". Новак добавил, что сегодня эти показатели "гораздо выше". РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
