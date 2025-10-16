https://1prime.ru/20251016/novak-863597140.html
За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство
За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство - 16.10.2025, ПРАЙМ
За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство
Правительство РФ будет следить за тем, чтобы необходимое количество нефтепродуктов было обеспечено потребителям, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T18:15+0300
2025-10-16T18:15+0300
2025-10-16T18:15+0300
экономика
нефть
рф
александр новак
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860556621_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_43e6b16f7887b2c9dcef4dab9265681a.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ будет следить за тем, чтобы необходимое количество нефтепродуктов было обеспечено потребителям, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сегодня мы не видим проблем, будем внимательно следить, чтобы объекты энергетики работали и обеспечивали необходимое количество нефтепродуктов", – сказал он в интервью "России 24" в рамках Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/novak-863557377.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860556621_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_d336d3b77707b199762315421cbccd6c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, александр новак, россия, правительство рф
Экономика, Нефть, РФ, Александр Новак, РОССИЯ, Правительство РФ
За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство
Новак: правительство будет следит за обеспечением российских потребителей нефтепродуктами