За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство - 16.10.2025
За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство
2025-10-16T18:15+0300
2025-10-16T18:15+0300
экономика
нефть
рф
александр новак
россия
правительство рф
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ будет следить за тем, чтобы необходимое количество нефтепродуктов было обеспечено потребителям, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сегодня мы не видим проблем, будем внимательно следить, чтобы объекты энергетики работали и обеспечивали необходимое количество нефтепродуктов", – сказал он в интервью "России 24" в рамках Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
нефть, рф, александр новак, россия, правительство рф
Экономика, Нефть, РФ, Александр Новак, РОССИЯ, Правительство РФ
18:15 16.10.2025
 
За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство

Новак: правительство будет следит за обеспечением российских потребителей нефтепродуктами

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобилей бензином на заправочной станции
Заправка автомобилей бензином на заправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ будет следить за тем, чтобы необходимое количество нефтепродуктов было обеспечено потребителям, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Сегодня мы не видим проблем, будем внимательно следить, чтобы объекты энергетики работали и обеспечивали необходимое количество нефтепродуктов", – сказал он в интервью "России 24" в рамках Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Новак оценил возможность импорта бензина и дизельного топлива
Вчера, 17:11
 
ЭкономикаНефтьРФАлександр НовакРОССИЯПравительство РФ
 
 
