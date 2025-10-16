https://1prime.ru/20251016/novak-863597140.html

За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство

За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство - 16.10.2025, ПРАЙМ

За обеспечением потребителей в РФ нефтепродуктами проследит правительство

Правительство РФ будет следить за тем, чтобы необходимое количество нефтепродуктов было обеспечено потребителям, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 16.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ будет следить за тем, чтобы необходимое количество нефтепродуктов было обеспечено потребителям, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сегодня мы не видим проблем, будем внимательно следить, чтобы объекты энергетики работали и обеспечивали необходимое количество нефтепродуктов", – сказал он в интервью "России 24" в рамках Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

