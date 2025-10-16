https://1prime.ru/20251016/peskov-863585652.html
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об обещании Моди по нефти
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об обещании Моди по нефти - 16.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об обещании Моди по нефти
Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. "Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны, и вот собственно мы на них и ориентируемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа.
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об обещании Моди по нефти
Песков: Россия ориентируется на заявления Дели и Пекина по закупкам нефти