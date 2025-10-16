Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об обещании Моди по нефти - 16.10.2025
https://1prime.ru/20251016/peskov-863585652.html
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об обещании Моди по нефти
Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-10-16T12:41+0300
2025-10-16T12:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. "Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны, и вот собственно мы на них и ориентируемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа.
12:41 16.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкнефть
нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны, и вот собственно мы на них и ориентируемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
МИД Индии заявил о планах расширить закупки нефти
09:05
 
Заголовок открываемого материала