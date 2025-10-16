Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сохраняет планы заменить два выносных причальных устройства (ВПУ) в следующем году, сообщил журналистам глава консорциума Николай Горбань в кулуарах Российской энергетической недели. "Все остается в силе", - ответил он на вопрос о том, сохраняются ли такие планы. Горбань отметил, что под новые ВПУ уже частично установлены якоря-кессоны. "В районе ВПУ-2 шесть якорей уже установлено в проектное положение на дне. По ВПУ-1 сейчас работы идут, осталось из шести якорей два затопить", - рассказал он. Каспийский трубопроводный консорциум в 2026 году заменит два из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2), говорил глава компании в июне прошлого года в интервью РИА Новости. Он отмечал, что в течение нескольких лет планируется организовать изготовление необходимого оборудования для ВПУ на территории России. Пока оно производится иностранными предприятиями. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
21:04 16.10.2025
 
КТК планирует заменить два выносных причальных устройства

КТК планирует заменить два выносных причальных устройства в 2026 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКТК
КТК - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
КТК. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сохраняет планы заменить два выносных причальных устройства (ВПУ) в следующем году, сообщил журналистам глава консорциума Николай Горбань в кулуарах Российской энергетической недели.
"Все остается в силе", - ответил он на вопрос о том, сохраняются ли такие планы.
Горбань отметил, что под новые ВПУ уже частично установлены якоря-кессоны. "В районе ВПУ-2 шесть якорей уже установлено в проектное положение на дне. По ВПУ-1 сейчас работы идут, осталось из шести якорей два затопить", - рассказал он.
Каспийский трубопроводный консорциум в 2026 году заменит два из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2), говорил глава компании в июне прошлого года в интервью РИА Новости. Он отмечал, что в течение нескольких лет планируется организовать изготовление необходимого оборудования для ВПУ на территории России. Пока оно производится иностранными предприятиями.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заголовок открываемого материала