Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин - 16.10.2025
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин
2025-10-16T14:37+0300
2025-10-16T14:37+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
14:37 16.10.2025
 
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин

Путин: Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
