Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин

2025-10-16T14:37+0300

энергетика

россия

нефть

рф

владимир путин

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

рф

2025

