https://1prime.ru/20251016/putin-863588982.html
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин - 16.10.2025, ПРАЙМ
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин
Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T14:37+0300
2025-10-16T14:37+0300
2025-10-16T14:37+0300
энергетика
россия
нефть
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251016/kitay-863583392.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть, рф, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, РФ, Владимир Путин
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин
Путин: Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти