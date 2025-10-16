Путин рассказал о об объемах добычи нефти в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
нефть
россия
владимир путин
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
нефть, россия, владимир путин
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Владимир Путин
14:44 16.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Россия является одним из ведущих производителей нефти, заявил Путин
Энергетика Нефть РОССИЯ Владимир Путин
 
 
