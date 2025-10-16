https://1prime.ru/20251016/putin-863590394.html
Путин рассказал о об объемах добычи нефти в России
Путин рассказал о об объемах добычи нефти в России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о об объемах добычи нефти в России
Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T14:44+0300
2025-10-16T14:44+0300
2025-10-16T14:44+0300
энергетика
нефть
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_77b05cd73cc299eaab660fd7db4ae7d4.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251016/putin-863588982.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d16572066fd511938a1e832285e9b414.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, владимир путин
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал о об объемах добычи нефти в России
Путин: Россия обеспечивает около десяти процентов мировой добычи нефти