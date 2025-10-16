https://1prime.ru/20251016/putin-863590394.html

Путин рассказал о об объемах добычи нефти в России

Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин.

энергетика

нефть

россия

владимир путин

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в настоящее время обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

