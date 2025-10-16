https://1prime.ru/20251016/razgovor-863607322.html
"Появилась надежда". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
"Появилась надежда". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Появилась надежда". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
На Украине вновь зародилась надежда на мирное разрешение конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X. | 16.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. На Украине вновь зародилась надежда на мирное разрешение конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X. "Это ещё один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир", — подчеркнул он. Дмитрук отметил, что, несмотря на высказывания тех, кто разжигает конфликт, "голос мира вновь был услышан из уст сильных лидеров".Накануне глава Белого дома выразил уверенность в стремлении российского руководства найти пути разрешения украинского кризиса. В четверг лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили будущий саммит, сотрудничество между двумя странами и ситуацию на Украине. Разговор состоялся по инициативе российской стороны и длился два с половиной часа. Это была уже восьмая беседа между двумя лидерами.
