"Появилась надежда". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
На Украине вновь зародилась надежда на мирное разрешение конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X.
2025-10-16T22:55+0300
2025-10-16T22:55+0300
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. На Украине вновь зародилась надежда на мирное разрешение конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X. "Это ещё один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир", — подчеркнул он. Дмитрук отметил, что, несмотря на высказывания тех, кто разжигает конфликт, "голос мира вновь был услышан из уст сильных лидеров".Накануне глава Белого дома выразил уверенность в стремлении российского руководства найти пути разрешения украинского кризиса. В четверг лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили будущий саммит, сотрудничество между двумя странами и ситуацию на Украине. Разговор состоялся по инициативе российской стороны и длился два с половиной часа. Это была уже восьмая беседа между двумя лидерами.
"Появилась надежда". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады

Дмитрук назвал разговор между Путиным и Трампом важным моментом для Киева

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. На Украине вновь зародилась надежда на мирное разрешение конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X.
"Это ещё один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир", — подчеркнул он.
Дмитрук отметил, что, несмотря на высказывания тех, кто разжигает конфликт, "голос мира вновь был услышан из уст сильных лидеров".
Накануне глава Белого дома выразил уверенность в стремлении российского руководства найти пути разрешения украинского кризиса.
В четверг лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили будущий саммит, сотрудничество между двумя странами и ситуацию на Украине. Разговор состоялся по инициативе российской стороны и длился два с половиной часа. Это была уже восьмая беседа между двумя лидерами.
Заголовок открываемого материала