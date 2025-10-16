Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти - 16.10.2025
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые компании РФ и Узбекистана рассматривают возможности по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, сообщила пресс-служба правительства. "В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тысячи тонн российской нефти. Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
20:02 16.10.2025
 
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти

Россия и Узбекистан рассматривают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти в республике

Работа нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые компании РФ и Узбекистана рассматривают возможности по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, сообщила пресс-служба правительства.
"В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тысячи тонн российской нефти. Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Казахстан заявил, что готов обеспечить транзит нефти из России в Узбекистан
14 октября, 14:53
