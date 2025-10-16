https://1prime.ru/20251016/razrabotka-863601029.html
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые компании РФ и Узбекистана рассматривают возможности по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, сообщила пресс-служба правительства. "В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тысячи тонн российской нефти. Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
