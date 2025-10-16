Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, кто развернул доллар вниз вопреки прогнозам - 16.10.2025
Россиянам объяснили, кто развернул доллар вниз вопреки прогнозам
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. На этой неделе доллар впервые этой осенью опустился ниже 80 рублей. С чем это связано и как долго продлится, агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман,"Главной причиной укрепления рубля в октябре мы считаем макроэкономическую стабильность, невысокий спрос российского бизнеса на валюту и сокращение импорта, и эта тенденция может продолжиться до конца года", - отметил он.Вполне возможно, что Минфин продаёт валюту и золото из ФНБ для целей покрытия части бюджетного дефицита, что тоже укрепляет нацвалюту, добавил он.В конце октября пройдут заседания по процентным ставкам Банка России 24 октября и ФРС США 29 октября. Главной интригой третьей декады октября будет вопрос о возможной паузе, которую ЦБ РФ возьмёт в процессе снижения процентных ставок. "Мы полагаем, что такая пауза и сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых в октябре вполне вероятны, если инфляция пойдёт вверх", - сказал аналитик.Если регулятор ужесточит риторику, рубль может вновь начать укрепляться. Со своей стороны, Федрезерв может вновь снизить процентные ставки, что, в свою очередь, краткосрочно ослабит доллар, если только США и Китай не договорятся вновь о разрешении своих сложных торговых отношений. Это может случиться на саммите АСЕАН. Успех переговоров немного охладит рубль.Очередной пакет санкций ЕС пробуксовывает из-за жёсткой позиции Венгрии и Словакии, которые намерены сохранить поставки газа и нефти из России. Вероятно, что даже если эти санкции будут одобрены, они сильно не повлияют на энергетический сектор РФ. Для рубля слабые санкции окажутся благоприятными, хотя и заставят понервничать валютный рынок."В середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар продолжит сдавать свои позиции до значений 77,5 – 78 рублей. При этом курс евро коснется психологически значимой отметки 90 рублей, а торги по юаню будут проходить заметно ниже уровня 11 рублей. При реализации базового сценария до конца осени ожидаем курс доллара в рамках 79-84 рубля, евро - 91-96 рублей, юань –11-11,7 рублей", - прогнозирует ШнейдерманВ целом рубль по-прежнему сохраняет сильные позиции и привлекательность для инвесторов. Однако может вмешаться геополитика. Отношения между США и Россией по украинскому вопросу стали более напряжёнными, чем это было несколько месяцев назад, и, хотя возможности для диалога сохраняются, рубль может по-прежнему оставаться волатильным до конца осени, заключил аналитик.
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль
