Рубль перешел к небольшому снижению к юаню

2025-10-16T11:48+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рубль переходит к небольшому снижению к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,01 рубля. На старте торгов китайская валюта снижалась на 4 копейки. "Иностранные валюты возвращаются к июльскому уровню, растеряв почти весь сентябрьский рост. Сейчас им не хватает спроса со стороны импортеров и игроков рынка, подобные ситуации бывают, но длятся не очень долго, и за ними обычно следует ожидаемый отскок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Несмотря на слабость рынка нефти и новостной фон, на рынке третий день виден весомый навес предложения валюты, что отражается в резком повышении торговых оборотов: с пятницы объем торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" превышает 10 миллиардов юаней, что сопоставимо с последними пиковыми уровнями при налоговых выплатах", - отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. Судя по характеру торгов, сейчас явно предложение валюты превалирует над спросом, вызвано это может быть тем, что экспортеры сбрасывают доллары и юани, стремясь успеть вложиться в депозиты и облигации, тем более что цены последних уменьшились, делится Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Целевым на сегодня по китайской валюте видится диапазон 10,8-11,3 рубля, заключил Локтюхов.

