Рютте сделал неожиданное заявление о российских летчиках и моряках

2025-10-16T12:55+0300

спецоперация на украине

москва

европа

марк рютте

нато

россия

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса. "Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", — сказал он.Рютте также утверждает, что объединение проявляет сдержанность в конфронтации с Россией. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

москва

европа

2025

Новости

