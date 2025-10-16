Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте сделал неожиданное заявление о российских летчиках и моряках - 16.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Рютте сделал неожиданное заявление о российских летчиках и моряках
2025-10-16T12:55+0300
2025-10-16T12:55+0300
спецоперация на украине
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса. "Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", — сказал он.Рютте также утверждает, что объединение проявляет сдержанность в конфронтации с Россией. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
12:55 16.10.2025
 
Рютте сделал неожиданное заявление о российских летчиках и моряках

Глава НАТО Рютте оскорбил российских летчиков и моряков

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса.

"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", — сказал он.
Рютте также утверждает, что объединение проявляет сдержанность в конфронтации с Россией.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Спецоперация на Украине
 
 
