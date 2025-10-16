Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД рассказали, откуда чаще всего отправляют посылки
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Чаще всего посылки пассажирскими поездами холдинга РЖД отправляют из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а самыми популярными точками получения стали столица, Ростов-Главный и Краснодар, сообщили РИА Новости в РЖД. Всего с начала года с вокзалов России пассажирскими поездами было отправлено более 95 тысяч почтовых отправлений и посылок. "Чаще всего пассажиры отправляют посылки из Москвы (19 972), Санкт-Петербурга (5 044) и Хабаровска (4 028). Основные пункты получения — Москва (7 892), Ростов-Главный (5 840) и Краснодар (4 816)", - рассказали в РЖД. Самым протяжённым маршрутом доставки стал Москва – Владивосток, а самым небольшим городом, куда направлялась посылка, стала Инза (Ульяновская область). "Наиболее часто пассажиры отправляют личные вещи", - добавили в РЖД. В частности, посылки отправляются в пассажирских поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) и "Сапсан" (дирекция скоростного сообщения РЖД).
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Чаще всего посылки пассажирскими поездами холдинга РЖД отправляют из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а самыми популярными точками получения стали столица, Ростов-Главный и Краснодар, сообщили РИА Новости в РЖД.
Всего с начала года с вокзалов России пассажирскими поездами было отправлено более 95 тысяч почтовых отправлений и посылок.
"Чаще всего пассажиры отправляют посылки из Москвы (19 972), Санкт-Петербурга (5 044) и Хабаровска (4 028). Основные пункты получения — Москва (7 892), Ростов-Главный (5 840) и Краснодар (4 816)", - рассказали в РЖД.
Самым протяжённым маршрутом доставки стал Москва – Владивосток, а самым небольшим городом, куда направлялась посылка, стала Инза (Ульяновская область).
"Наиболее часто пассажиры отправляют личные вещи", - добавили в РЖД.
В частности, посылки отправляются в пассажирских поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) и "Сапсан" (дирекция скоростного сообщения РЖД).
 
