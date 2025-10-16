Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сикорский сделал громкое заявление об ударах по России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251016/sikorskiy-863581578.html
Сикорский сделал громкое заявление об ударах по России
Сикорский сделал громкое заявление об ударах по России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Сикорский сделал громкое заявление об ударах по России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку ракет Tomahawk Киеву для ударов по России, пишет The Guardian. "Он также опроверг опасения России, что... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T10:15+0300
2025-10-16T10:15+0300
спецоперация на украине
радослав сикорский
польша
киев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку ракет Tomahawk Киеву для ударов по России, пишет The Guardian. "Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией", — говорится в публикации.Сикорский утверждает, что их можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, он заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "шептал президенту США Трампу на ухо, что Россия всегда побеждает". В начале недели глава Белого дома рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с американским президентом. В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863423423.html
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
польша
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
радослав сикорский, польша, киев, украина
Спецоперация на Украине, Радослав Сикорский, ПОЛЬША, Киев, УКРАИНА
10:15 16.10.2025
 
Сикорский сделал громкое заявление об ударах по России

Сикорский заявил, что ракетами Томагавк можно бить по НПЗ России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку ракет Tomahawk Киеву для ударов по России, пишет The Guardian.

"Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе
12 октября, 08:56
Сикорский утверждает, что их можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, он заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "шептал президенту США Трампу на ухо, что Россия всегда побеждает".

В начале недели глава Белого дома рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с американским президентом.

В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
 
Спецоперация на УкраинеРадослав СикорскийПОЛЬШАКиевУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала