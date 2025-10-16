https://1prime.ru/20251016/sikorskiy-863581578.html

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку ракет Tomahawk Киеву для ударов по России, пишет The Guardian. "Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией", — говорится в публикации.Сикорский утверждает, что их можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, он заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "шептал президенту США Трампу на ухо, что Россия всегда побеждает". В начале недели глава Белого дома рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с американским президентом. В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

