https://1prime.ru/20251016/soglashenie-863597830.html

"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о новых технологиях добычи нефти

"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о новых технологиях добычи нефти - 16.10.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о новых технологиях добычи нефти

"Газпром нефть" и Минэнерго в рамах Российской энергетической недели подписали соглашение о развитии новых, более сложных технологий бурения и добычи новых... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T18:38+0300

2025-10-16T18:38+0300

2025-10-16T18:38+0300

экономика

нефть

александр дюков

газпром

газпром нефть

россия

минэнерго рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Минэнерго в рамах Российской энергетической недели подписали соглашение о развитии новых, более сложных технологий бурения и добычи новых категорий трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Мы подписали сегодня с Минэнерго соглашение о развитии технологий по направлению бурения и добычи. Эти технологии нужны для вовлечения в разработку новых категорий трудноизвлекаемых запасов, в том числе для дальнейшего освоения ачимовской и тюменской свиты", - сказал Дюков. Он напомнил, что компания уже и так работает и с "ачимовкой", и с "тюменкой", но теперь речь о больших глубинах, о более сложных геологических условиях. "Это практически полное отсутствие проницаемости пластов, это аномально высокое давление. Чтобы добыча из таких пластов была рентабельной, нужны новые технологии, новые материалы, новое оборудование, новое ПО, которых сейчас просто нет в мире. Над их созданием мы и будем работать", - пояснил он. Еще одна важная для нефтяников задача в этой связи - это увеличение коэффициента нефтеотдачи до 45%. "Это важно для работы в том числе со зрелыми месторождениями. Для решения этой задачи мы делаем ставку на применение так называемых третичных методов увеличения нефтеотдачи", - добавил Дюков. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597468.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр дюков, газпром, газпром нефть, россия, минэнерго рф