"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о новых технологиях добычи нефти - 16.10.2025
"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о новых технологиях добычи нефти
2025-10-16T18:38+0300
2025-10-16T18:38+0300
экономика
нефть
александр дюков
газпром
газпром нефть
россия
минэнерго рф
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Минэнерго в рамах Российской энергетической недели подписали соглашение о развитии новых, более сложных технологий бурения и добычи новых категорий трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Мы подписали сегодня с Минэнерго соглашение о развитии технологий по направлению бурения и добычи. Эти технологии нужны для вовлечения в разработку новых категорий трудноизвлекаемых запасов, в том числе для дальнейшего освоения ачимовской и тюменской свиты", - сказал Дюков. Он напомнил, что компания уже и так работает и с "ачимовкой", и с "тюменкой", но теперь речь о больших глубинах, о более сложных геологических условиях. "Это практически полное отсутствие проницаемости пластов, это аномально высокое давление. Чтобы добыча из таких пластов была рентабельной, нужны новые технологии, новые материалы, новое оборудование, новое ПО, которых сейчас просто нет в мире. Над их созданием мы и будем работать", - пояснил он. Еще одна важная для нефтяников задача в этой связи - это увеличение коэффициента нефтеотдачи до 45%. "Это важно для работы в том числе со зрелыми месторождениями. Для решения этой задачи мы делаем ставку на применение так называемых третичных методов увеличения нефтеотдачи", - добавил Дюков. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Новости
нефть, александр дюков, газпром, газпром нефть, россия, минэнерго рф
Экономика, Нефть, Александр Дюков, Газпром, Газпром нефть, РОССИЯ, Минэнерго РФ
18:38 16.10.2025
 
"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о новых технологиях добычи нефти

"Газпром нефть" и Минэнерго договорились о развитии новых технологий бурения и добычи ТРИЗ

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Минэнерго в рамах Российской энергетической недели подписали соглашение о развитии новых, более сложных технологий бурения и добычи новых категорий трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Мы подписали сегодня с Минэнерго соглашение о развитии технологий по направлению бурения и добычи. Эти технологии нужны для вовлечения в разработку новых категорий трудноизвлекаемых запасов, в том числе для дальнейшего освоения ачимовской и тюменской свиты", - сказал Дюков.
Он напомнил, что компания уже и так работает и с "ачимовкой", и с "тюменкой", но теперь речь о больших глубинах, о более сложных геологических условиях.
"Это практически полное отсутствие проницаемости пластов, это аномально высокое давление. Чтобы добыча из таких пластов была рентабельной, нужны новые технологии, новые материалы, новое оборудование, новое ПО, которых сейчас просто нет в мире. Над их созданием мы и будем работать", - пояснил он.
Еще одна важная для нефтяников задача в этой связи - это увеличение коэффициента нефтеотдачи до 45%. "Это важно для работы в том числе со зрелыми месторождениями. Для решения этой задачи мы делаем ставку на применение так называемых третичных методов увеличения нефтеотдачи", - добавил Дюков.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Экономика Нефть Александр Дюков Газпром Газпром нефть РОССИЯ Минэнерго РФ
 
 
