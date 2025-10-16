Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве - 16.10.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/sotrudnichestvo-863604057.html
Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве
Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве - 16.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор компании "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T21:22+0300
2025-10-16T21:22+0300
экономика
бизнес
россия
рф
сергей цивилев
силовые машины
https://cdnn.1prime.ru/img/82770/23/827702341_0:157:2997:1843_1920x0_80_0_0_aa82963351d758d6ae2794ed7cee534f.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор компании "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации совместной работы в сфере энергомашиностроения, сообщило Минэнерго. "Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор АО "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации совместной работы в сфере энергомашиностроения", - говорится в сообщении. Документ направлен на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию, повышение надёжности энергосистемы страны и достижение технологического суверенитета в производстве энергетического оборудования. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации проектов модернизации и строительства генерирующих мощностей, а также совершенствование нормативной базы по вопросам формирования консолидированного отраслевого заказа.
https://1prime.ru/20251015/tsivilev-863550722.html
рф
бизнес, россия, рф, сергей цивилев, силовые машины
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Силовые машины
21:22 16.10.2025
 
Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве

Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере машиностроения

© РИА Новости . Алексей ДаничевЗдание ОАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге.
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге. - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Здание ОАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге.. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор компании "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации совместной работы в сфере энергомашиностроения, сообщило Минэнерго.
"Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор АО "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации совместной работы в сфере энергомашиностроения", - говорится в сообщении.
Документ направлен на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию, повышение надёжности энергосистемы страны и достижение технологического суверенитета в производстве энергетического оборудования.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации проектов модернизации и строительства генерирующих мощностей, а также совершенствование нормативной базы по вопросам формирования консолидированного отраслевого заказа.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Минэнерго ждет нового рекорда энергопотребления в России этой зимой
Вчера, 15:33
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФСергей ЦивилевСиловые машины
 
 
