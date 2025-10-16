https://1prime.ru/20251016/sotrudnichestvo-863604057.html

Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве

экономика

бизнес

россия

рф

сергей цивилев

силовые машины

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор компании "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации совместной работы в сфере энергомашиностроения, сообщило Минэнерго. "Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор АО "Силовые машины" Алексей Подколзин подписали соглашение о сотрудничестве и координации совместной работы в сфере энергомашиностроения", - говорится в сообщении. Документ направлен на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию, повышение надёжности энергосистемы страны и достижение технологического суверенитета в производстве энергетического оборудования. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации проектов модернизации и строительства генерирующих мощностей, а также совершенствование нормативной базы по вопросам формирования консолидированного отраслевого заказа.

