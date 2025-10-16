https://1prime.ru/20251016/ssha-863574659.html
США ждут, что Япония откажется от закупок нефти из России, заявил Бессент
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с японским коллегой Катсунобу Като заявил, что Вашингтон ждет, что Токио откажется от закупок нефти из РФ. "Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители", - написал Бессент в соцсети Х. Бессент добавил, что с коллегой из Японии обсуждал инвестиции.
