https://1prime.ru/20251016/tadzhikistan-863599838.html

Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН

Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН - 16.10.2025, ПРАЙМ

Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН

Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T19:16+0300

2025-10-16T19:16+0300

2025-10-16T19:16+0300

экономика

нефть

россия

таджикистан

т плюс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863599668_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_1ee40916d2b358956d6d0fa1cd3928c0.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили развитие партнерских отношений, сообщила российская компания. "Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа встретились на площадке РЭН. Основной темой стало развитие партнерских отношений в энергетической сфере. Стороны обсудили потенциальные совместные проекты и задачи, которые сегодня стоят перед энергетиками двух стран", - говорится в сообщении. Также Сниккарс рассказал об особенностях процесса производства тепловой и электрической энергии в компании и опыте модернизации мощностей. Встреча подтвердила заинтересованность компании "Т Плюс" и минэнерго Таджикистана в изучении возможностей совместного взаимодействия. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251012/putin-863441362.html

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, таджикистан, т плюс