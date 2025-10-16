Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН - 16.10.2025
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН - 16.10.2025, ПРАЙМ
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН
Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T19:16+0300
2025-10-16T19:16+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили развитие партнерских отношений, сообщила российская компания. "Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа встретились на площадке РЭН. Основной темой стало развитие партнерских отношений в энергетической сфере. Стороны обсудили потенциальные совместные проекты и задачи, которые сегодня стоят перед энергетиками двух стран", - говорится в сообщении. Также Сниккарс рассказал об особенностях процесса производства тепловой и электрической энергии в компании и опыте модернизации мощностей. Встреча подтвердила заинтересованность компании "Т Плюс" и минэнерго Таджикистана в изучении возможностей совместного взаимодействия. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
19:16 16.10.2025
 
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН

Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана обсудили развитие партнерских отношений

Генеральный директор ПАО "Т плюс" Павел Сниккарс
Генеральный директор ПАО Т плюс Павел Сниккарс - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Генеральный директор ПАО "Т плюс" Павел Сниккарс. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили развитие партнерских отношений, сообщила российская компания.
"Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа встретились на площадке РЭН. Основной темой стало развитие партнерских отношений в энергетической сфере. Стороны обсудили потенциальные совместные проекты и задачи, которые сегодня стоят перед энергетиками двух стран", - говорится в сообщении.
Также Сниккарс рассказал об особенностях процесса производства тепловой и электрической энергии в компании и опыте модернизации мощностей. Встреча подтвердила заинтересованность компании "Т Плюс" и минэнерго Таджикистана в изучении возможностей совместного взаимодействия.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Заголовок открываемого материала