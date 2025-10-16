https://1prime.ru/20251016/tadzhikistan-863599838.html
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН - 16.10.2025, ПРАЙМ
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН
Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T19:16+0300
2025-10-16T19:16+0300
2025-10-16T19:16+0300
экономика
нефть
россия
таджикистан
т плюс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863599668_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_1ee40916d2b358956d6d0fa1cd3928c0.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили развитие партнерских отношений, сообщила российская компания. "Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа встретились на площадке РЭН. Основной темой стало развитие партнерских отношений в энергетической сфере. Стороны обсудили потенциальные совместные проекты и задачи, которые сегодня стоят перед энергетиками двух стран", - говорится в сообщении. Также Сниккарс рассказал об особенностях процесса производства тепловой и электрической энергии в компании и опыте модернизации мощностей. Встреча подтвердила заинтересованность компании "Т Плюс" и минэнерго Таджикистана в изучении возможностей совместного взаимодействия. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20251012/putin-863441362.html
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863599668_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d6070eedbc7ac965eb947f8753c58e6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, таджикистан, т плюс
Экономика, Нефть, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Т Плюс
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана провели встречу на РЭН
Глава "Т Плюс" и министр энергетики Таджикистана обсудили развитие партнерских отношений
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа на Российской энергетической неделе (РЭН) обсудили развитие партнерских отношений, сообщила российская компания.
"Павел Сниккарс и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа встретились на площадке РЭН. Основной темой стало развитие партнерских отношений в энергетической сфере. Стороны обсудили потенциальные совместные проекты и задачи, которые сегодня стоят перед энергетиками двух стран", - говорится в сообщении.
Также Сниккарс рассказал об особенностях процесса производства тепловой и электрической энергии в компании и опыте модернизации мощностей. Встреча подтвердила заинтересованность компании "Т Плюс
" и минэнерго Таджикистана
в изучении возможностей совместного взаимодействия.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ