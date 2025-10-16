https://1prime.ru/20251016/tsian-863602810.html

Дочка "Циана" завершил редомициляцию в Россию

Дочка "Циана" завершил редомициляцию в Россию - 16.10.2025, ПРАЙМ

Дочка "Циана" завершил редомициляцию в Россию

Cian PLC - бывшая холдинговая компания сервиса объявлений "Циан", дочка МКПАО "Циан" - завершила редомициляцию в Россию. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T20:49+0300

2025-10-16T20:49+0300

2025-10-16T20:49+0300

экономика

бизнес

россия

циан

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_0:335:6001:3710_1920x0_80_0_0_22dc566c607ff37b02d77d59c79b6257.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Cian PLC - бывшая холдинговая компания сервиса объявлений "Циан", дочка МКПАО "Циан" - завершила редомициляцию в Россию. Как указывается в сообщении "Циана", 15 октября 2025 года Cian PLC была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в качестве Международной компании акционерного общества (МКАО) "ЦН". "Редомициляция Cian PLC - завершающий этап корпоративной реструктуризации "Циана", - говорится в сообщении. В нем напоминается, что по итогам редомициляции Cian PLC планируется рассмотреть вопрос о выплате специального дивиденда. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области.

https://1prime.ru/20250929/tsiane-862942462.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, циан