Дочка "Циана" завершил редомициляцию в Россию
Дочка "Циана" завершил редомициляцию в Россию
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Cian PLC - бывшая холдинговая компания сервиса объявлений "Циан", дочка МКПАО "Циан" - завершила редомициляцию в Россию. Как указывается в сообщении "Циана", 15 октября 2025 года Cian PLC была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в качестве Международной компании акционерного общества (МКАО) "ЦН". "Редомициляция Cian PLC - завершающий этап корпоративной реструктуризации "Циана", - говорится в сообщении. В нем напоминается, что по итогам редомициляции Cian PLC планируется рассмотреть вопрос о выплате специального дивиденда. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области.
