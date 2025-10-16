https://1prime.ru/20251016/ukraina-863586638.html

"Это убедительно". На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ответ России на поставку Украине ракет "Томагавк" будет эффективным, пишет The National Interest. "Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не просто предположение. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и с тех пор российские системы ПВО стали еще более совершенными", — говорится в публикации.В материале отмечается, что российская техника уже сбивала "Томагавки". Это удалось сербской армии в 1999 году, когда администрация Клинтона подключила вооруженные силы США к операции "Союзная сила", пишет издание.Сегодня у российских военных есть несколько уровней перехватчиков, которые работают вместе для обнаружения и уничтожения такого оружияВ начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

