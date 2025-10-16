Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это убедительно". На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине - 16.10.2025
Спецоперация на Украине
"Это убедительно". На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине
2025-10-16T13:05+0300
2025-10-16T13:05+0300
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ответ России на поставку Украине ракет "Томагавк" будет эффективным, пишет The National Interest. "Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не просто предположение. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и с тех пор российские системы ПВО стали еще более совершенными", — говорится в публикации.В материале отмечается, что российская техника уже сбивала "Томагавки". Это удалось сербской армии в 1999 году, когда администрация Клинтона подключила вооруженные силы США к операции "Союзная сила", пишет издание.Сегодня у российских военных есть несколько уровней перехватчиков, которые работают вместе для обнаружения и уничтожения такого оружияВ начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
13:05 16.10.2025
 
"Это убедительно". На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине

TNI: ответ России на поставку Киеву Томагавков будет эффективным

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ответ России на поставку Украине ракет "Томагавк" будет эффективным, пишет The National Interest.

"Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не просто предположение. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и с тех пор российские системы ПВО стали еще более совершенными", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе
12 октября, 08:56
В материале отмечается, что российская техника уже сбивала "Томагавки". Это удалось сербской армии в 1999 году, когда администрация Клинтона подключила вооруженные силы США к операции "Союзная сила", пишет издание.

Сегодня у российских военных есть несколько уровней перехватчиков, которые работают вместе для обнаружения и уничтожения такого оружия

В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Зеленский
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
 
Спецоперация на Украине
 
 
