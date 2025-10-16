Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.10.2025
Китайский юань
На Мосбирже растет курс юаня
Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно растет после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:53+0300
2025-10-16T17:53+0300
китайский юань
рынок
торги
рф
сша
дмитрий бабин
втб
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно растет после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск рос на 26 копеек (+2,4%), до 11,25 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,94-11,26 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,16 против 7,126 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,05 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в четверг сильно растет после трех торговых сессий падения. Китайская валюта, резко оттолкнувшись от минимума с июля - в районе 10,95 рубля, компенсировала более половины падения начала недели. "Считаем, что недавнее укрепление рубля носило временный характер и было связано с разовыми факторами, вызвавшими избыток валюты на рынке. Поэтому текущая коррекция выглядит закономерной", - комментирует Алексей Михеев из "ВТБ Мои инвестиции". Юаневая ставка денежного рынка не изменилась к среде и составляет +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышалась на 0,1%, до 62 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 98,5 пункта. Прогнозы Вероятно, временный избыток предложения иностранной валюты, скорее всего, связанный с неравномерностью поступлений оплаты за экспорт, исчерпал себя, полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В то же время в целом валютная выручка экспортеров остается под давлением санкций, геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж сырья, а также низких цен на нефть. Если юаню удастся закрепиться над сопротивлением 11,25 рубля, следующей целью восстановления котировок может выступить область 11,27–11,43 рубля", - оценивает он. Курс китайского юаня отскочил от уровня поддержки 11 рублей, отмечает Михеев из "ВТБ Мои инвестиции". "В ближайший месяц юань вернется в диапазон 11,5-12 рублей, где задержится перед возобновлением восходящего тренда. К концу 2025 года курс доллара может составить около 85 рублей, а к концу 2026 года - порядка 100 рублей", - добавляет он.
рф
сша
17:53 16.10.2025
 
На Мосбирже растет курс юаня

На Мосбирже растет курс юаня после трех сессий падения

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно растет после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск рос на 26 копеек (+2,4%), до 11,25 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,94-11,26 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,55 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,16 против 7,126 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,05 рубля.
02:02

Рубль под давлением

Юань на Мосбирже в четверг сильно растет после трех торговых сессий падения. Китайская валюта, резко оттолкнувшись от минимума с июля - в районе 10,95 рубля, компенсировала более половины падения начала недели.
"Считаем, что недавнее укрепление рубля носило временный характер и было связано с разовыми факторами, вызвавшими избыток валюты на рынке. Поэтому текущая коррекция выглядит закономерной", - комментирует Алексей Михеев из "ВТБ Мои инвестиции".
Юаневая ставка денежного рынка не изменилась к среде и составляет +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышалась на 0,1%, до 62 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 98,5 пункта.

Прогнозы

Вероятно, временный избыток предложения иностранной валюты, скорее всего, связанный с неравномерностью поступлений оплаты за экспорт, исчерпал себя, полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"В то же время в целом валютная выручка экспортеров остается под давлением санкций, геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж сырья, а также низких цен на нефть. Если юаню удастся закрепиться над сопротивлением 11,25 рубля, следующей целью восстановления котировок может выступить область 11,27–11,43 рубля", - оценивает он.
Курс китайского юаня отскочил от уровня поддержки 11 рублей, отмечает Михеев из "ВТБ Мои инвестиции". "В ближайший месяц юань вернется в диапазон 11,5-12 рублей, где задержится перед возобновлением восходящего тренда. К концу 2025 года курс доллара может составить около 85 рублей, а к концу 2026 года - порядка 100 рублей", - добавляет он.
11:48
 
Китайский юаньРынокТоргиРФСШАДмитрий БабинВТБ"БКС Мир инвестиций"
 
 
