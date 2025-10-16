Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
Мема: Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен в Москве встретиться с Путиным
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве, а не ехать в Вашингтон, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран", — говорится в публикации.
"Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран", — говорится в публикации.
Мема добавил, что Россия жестко ответит в случае получения Киевом ракет "Томагавк".
В начале недели Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома.
В начале недели Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.