https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863580386.html

Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом

Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом - 16.10.2025, ПРАЙМ

Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве, а не ехать в Вашингтон, написал член финской... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T08:45+0300

2025-10-16T08:45+0300

2025-10-16T08:45+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

москва

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве, а не ехать в Вашингтон, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран", — говорится в публикации.Мема добавил, что Россия жестко ответит в случае получения Киевом ракет "Томагавк". В начале недели Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863423423.html

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

москва

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, москва, сша, вашингтон