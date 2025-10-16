https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html

Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на главу России Владимира Путина."Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью", — утверждает он в Telegram-канале.Зеленский добавил, что это зависит от США и Европы, чья сила напрямую влияет на длительность конфликта.В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

