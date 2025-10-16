https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863601428.html

СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа

СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа - 16.10.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа

Владимир Зеленский подготовил перечень предложений, которые, по его мнению, могут убедить американского президента Дональда Трампа пересмотреть позицию по... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T20:12+0300

2025-10-16T20:12+0300

2025-10-16T20:12+0300

спецоперация на украине

киев

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подготовил перечень предложений, которые, по его мнению, могут убедить американского президента Дональда Трампа пересмотреть позицию по поставкам оружия Вооруженным силам Украины, сообщает Bloomberg. "Украина проявляет изобретательность, пытаясь добиться помощи США в своих военных целях", — отмечается в статье под заголовком "Зеленский подготовил список обещаний для Трампа". Издание сообщает, что Киев может предложить Вашингтону сотрудничество в области технологий и производства беспилотных летательных аппаратов в обмен на крайне необходимые поставки американских вооружений и энергоносителей. Также Зеленский может предоставить возможность американским нефтяным компаниям использовать украинскую трубопроводную инфраструктуру для экспорта в такие страны, как Словакия и Венгрия. По данным источников, украинские представители также предложат американским компаниям выгодные условия хранения сжиженного природного газа в обширных подземных хранилищах Украины для поддержки экспорта энергоносителей из США в Европу. В начале недели Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, заявил, что рассчитывает снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с президентом США. Неделю назад Трамп отметил, что практически принял решение о поставках американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как именно Киев собирается их использовать. В Кремле предупреждали, что подобный шаг может привести к серьезной эскалации, так как ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

https://1prime.ru/20251016/tramp-863592060.html

https://1prime.ru/20251016/trevoga-863595344.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп