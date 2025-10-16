Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа - 16.10.2025
Спецоперация на Украине
СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа
СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа
спецоперация на украине
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
киев
сша
украина
киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, Киев, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа

Bloomberg: Зеленский подготовил список обещаний Трампу, чтобы получить вооружение

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подготовил перечень предложений, которые, по его мнению, могут убедить американского президента Дональда Трампа пересмотреть позицию по поставкам оружия Вооруженным силам Украины, сообщает Bloomberg.
"Украина проявляет изобретательность, пытаясь добиться помощи США в своих военных целях", — отмечается в статье под заголовком "Зеленский подготовил список обещаний для Трампа".
Издание сообщает, что Киев может предложить Вашингтону сотрудничество в области технологий и производства беспилотных летательных аппаратов в обмен на крайне необходимые поставки американских вооружений и энергоносителей. Также Зеленский может предоставить возможность американским нефтяным компаниям использовать украинскую трубопроводную инфраструктуру для экспорта в такие страны, как Словакия и Венгрия.
По данным источников, украинские представители также предложат американским компаниям выгодные условия хранения сжиженного природного газа в обширных подземных хранилищах Украины для поддержки экспорта энергоносителей из США в Европу.
В начале недели Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, заявил, что рассчитывает снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с президентом США. Неделю назад Трамп отметил, что практически принял решение о поставках американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как именно Киев собирается их использовать.
В Кремле предупреждали, что подобный шаг может привести к серьезной эскалации, так как ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Спецоперация на УкраинеКиевСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
