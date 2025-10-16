На Западе узнали, на что надеется Зеленский
Politico: Зеленский рассчитывает на перемирие с Россией к лету 2026 года
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский полагает, что весной или летом 2026 года Москва и Киев могут начать новый раунд мирных переговоров, пишет Politico, ссылаясь на депутатов от партии "Слуга народа", которые участвовали в закрытом совещании по этому вопросу.
Согласно информации Politico, Зеленский ставит на то, что текущее наступление российских войск на восточных рубежах станет последним перед возможным перемирием, которое вряд ли будет достигнуто легко. Тем не менее, в Киеве растёт уверенность в том, что "конец конфликта уже близок".
Третий этап переговоров между российскими и украинскими делегациями прошёл в Стамбуле 23 июля. Во время встречи стороны согласились продолжать обмены тяжелоранеными и больными на неопределённый срок. Москва также предложила Киеву создать три рабочие группы для обсуждения политических, гуманитарных и военных вопросов в онлайн-формате. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что украинская сторона решила рассмотреть это предложение после третьего раунда. Однако в сентябре в Москве сообщили о паузе в переговорном процессе.
В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия остаётся готовой к мирным переговорам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, объяснял отсутствие активности со стороны Украины, возможно, попыткой Киева показать европейским и другим спонсорам, что Украина способна продолжать боевые действия. Однако представитель Кремля отметил, что с каждым днём отказа от диалога позиции Украины будут лишь усугубляться.