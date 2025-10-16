На Западе узнали, на что надеется Зеленский

https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863606588.html

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский полагает, что весной или летом 2026 года Москва и Киев могут начать новый раунд мирных переговоров, пишет Politico, ссылаясь на депутатов от партии "Слуга народа", которые участвовали в закрытом совещании по этому вопросу."Стране (Украине — прим.ред.) предстоит пережить ещё одну тяжёлую зиму, но Зеленский заявил, что, по его мнению, существует реальная возможность перемирия", — говорится в материале. Согласно информации Politico, Зеленский ставит на то, что текущее наступление российских войск на восточных рубежах станет последним перед возможным перемирием, которое вряд ли будет достигнуто легко. Тем не менее, в Киеве растёт уверенность в том, что "конец конфликта уже близок". Третий этап переговоров между российскими и украинскими делегациями прошёл в Стамбуле 23 июля. Во время встречи стороны согласились продолжать обмены тяжелоранеными и больными на неопределённый срок. Москва также предложила Киеву создать три рабочие группы для обсуждения политических, гуманитарных и военных вопросов в онлайн-формате. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что украинская сторона решила рассмотреть это предложение после третьего раунда. Однако в сентябре в Москве сообщили о паузе в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия остаётся готовой к мирным переговорам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, объяснял отсутствие активности со стороны Украины, возможно, попыткой Киева показать европейским и другим спонсорам, что Украина способна продолжать боевые действия. Однако представитель Кремля отметил, что с каждым днём отказа от диалога позиции Украины будут лишь усугубляться.

