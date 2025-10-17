https://1prime.ru/20251017/aktivy-863620322.html

Bloomberg признало, что изъятие активов России нарушит международное право

Bloomberg признало, что изъятие активов России нарушит международное право - 17.10.2025, ПРАЙМ

Bloomberg признало, что изъятие активов России нарушит международное право

Агентство Bloomberg признает, что прямое изъятие замороженных на Западе российских активов станет нарушением международного права, грозит дестабилизацией... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T09:24+0300

2025-10-17T09:24+0300

2025-10-17T09:24+0300

экономика

финансы

нефть

рф

украина

запад

мария захарова

сергей лавров

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/17/830581794_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ff8cf45f3bea387504f36370963f250f.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Агентство Bloomberg признает, что прямое изъятие замороженных на Западе российских активов станет нарушением международного права, грозит дестабилизацией мировых рынков и создаст прецедент с возможными неприятными последствиями для Запада, говорится в статье редакционной коллегии агентства. "Прямое изъятие средств, какое бы чувство удовлетворения оно не вызвало, вероятно, нарушило бы международное право, дестабилизировало бы мировые рынки и создало бы прецедент, который может иметь неприятные последствия для западных стран", - утверждается в статье. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда". В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251017/aktivy-863616306.html

https://1prime.ru/20251016/aktivy-863597301.html

рф

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, нефть, рф, украина, запад, мария захарова, сергей лавров, ес, мид рф, euroclear, замороженные российские активы, активы