Bloomberg признало, что изъятие активов России нарушит международное право
2025-10-17T09:24+0300
2025-10-17T09:24+0300
экономика
финансы
нефть
рф
украина
запад
мария захарова
сергей лавров
ес
мид рф
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Агентство Bloomberg признает, что прямое изъятие замороженных на Западе российских активов станет нарушением международного права, грозит дестабилизацией мировых рынков и создаст прецедент с возможными неприятными последствиями для Запада, говорится в статье редакционной коллегии агентства. "Прямое изъятие средств, какое бы чувство удовлетворения оно не вызвало, вероятно, нарушило бы международное право, дестабилизировало бы мировые рынки и создало бы прецедент, который может иметь неприятные последствия для западных стран", - утверждается в статье. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда". В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
финансы, нефть, рф, украина, запад, мария захарова, сергей лавров, ес, мид рф, euroclear, замороженные российские активы, активы
Экономика, Финансы, Нефть, РФ, УКРАИНА, ЗАПАД, Мария Захарова, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, Euroclear, замороженные российские активы, активы
09:24 17.10.2025
 
Bloomberg признало, что изъятие активов России нарушит международное право

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЕвро
Евро. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Агентство Bloomberg признает, что прямое изъятие замороженных на Западе российских активов станет нарушением международного права, грозит дестабилизацией мировых рынков и создаст прецедент с возможными неприятными последствиями для Запада, говорится в статье редакционной коллегии агентства.
"Прямое изъятие средств, какое бы чувство удовлетворения оно не вызвало, вероятно, нарушило бы международное право, дестабилизировало бы мировые рынки и создало бы прецедент, который может иметь неприятные последствия для западных стран", - утверждается в статье.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Экономика Финансы Нефть РФ УКРАИНА ЗАПАД Мария Захарова Сергей Лавров ЕС МИД РФ Euroclear замороженные российские активы активы
 
 
Заголовок открываемого материала