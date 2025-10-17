https://1prime.ru/20251017/avto-863637730.html
Кроссоверы Tenet вошли в программы льготного кредитования и лизинга
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860463676_227:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_65b10149d9c50c8358f8067317c0f4a4.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кроссоверы российской марки Tenet включены в программы льготного автокредитования и автолизинга, в кредит можно купить модель T4, а для лизинга доступна вся модельная линейка, сообщила пресс-служба компании. "Tenet сообщает о расширении возможностей приобретения автомобилей модельного ряда. Модели марки стали участниками государственных программ льготного автокредитования и лизинга... Кроссовер Tenet T4 теперь можно приобрести с господдержкой, направив от 10% до 20% стоимости автомобиля (в зависимости от принадлежности к льготной категории) на оплату первоначального взноса", - говорится в сообщении. "Кроме того, вся линейка кроссоверов Tenet T4, T7 и T8 вошла в число участников программы льготного лизинга, предоставив возможность компаниям и индивидуальным предпринимателям получить компенсацию части стоимости транспортного средства при его покупке", - уточнили в компании. Там добавили, что участвовать в программе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключающие договор долгосрочной аренды в 2025 году. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. В августе калужский завод "АГР Холдинг" сообщил о запуске производства полного цикла автомобилей нового российского бренда Tenet, первой моделью стал среднеразмерный городской кроссовер T7. В феврале текущего года "АГР Холдинг" (бывший завод Volkswagen в Калуге) и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей Tenet. При этом работа по созданию производственной базы началась еще в 2024 году.
