Юрист прокомментировал регистрацию товарного знака Inditex
2025-10-17T18:28+0300
2025-10-17T18:28+0300
бизнес
россия
рф
москва
московская область
inditex
zara
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/84028/76/840287659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef6f3ed7c0e9291fbc4c0bb751a3b00d.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Регистрация в России товарного знака испанской компании Inditex, владельца Zara, не означает, что популярный бренд одежды вернется в РФ, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно данным из электронной базы Роспатента, которые ранее изучило РИА Новости, ведомство зарегистрировало товарный знак ушедшей из России Inditex. "Сама по себе регистрация товарного знака не является намерением вернуться. Многие зарубежные компании регистрируют и продлевают действие товарных знаков в России. Дело в том, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно именно вследствие неиспользования правообладателем товарного знака непрерывно в течение трех лет", - рассказал Хаминский. Как объяснил юрист, если заинтересованное в использовании товарного знака лицо полагает, что правообладатель им не пользуется более трех лет, то он может обратиться к владельцу знака с предложением либо отказаться от него, либо заключить договор на отчуждение. "А если правообладатель в течение двух месяцев никак не отреагирует на предложение, то заинтересованная компания имеет право потребовать досрочно прекратить охрану в судебном порядке", - добавил Хаминский. Юрист подчеркнул, что владелец зарегистрированного товарного знака не обязательно может использовать его непосредственно в хозяйственной деятельности. "Достаточно передать его по лицензионному договору любой российской компании, и, с точки зрения закона, это будет расцениваться как использование правообладателем", - пояснил Хаминский. Как отметил юрист, регистрируя или продлевая товарный знак, западные компании сохраняют за собой права на интеллектуальную собственность. "Это в том числе служит и защитой от патентных троллей или сквоттеров, которые могут зарегистрировать в России аналогичный товарный знак и затем требовать от реального правообладателя компенсации за использование. Судиться в таком случае за товарный знак будет намного дороже, чем периодически продлевать его действие", - добавил Хаминский. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
бизнес, россия, рф, москва, московская область, inditex, zara, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Московская область, Inditex, Zara, Роспатент
