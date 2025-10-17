Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван сценарий, при котором доллар рухнет до 70 рублей - 17.10.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Назван сценарий, при котором доллар рухнет до 70 рублей
2025-10-17T02:02+0300
2025-10-17T02:02+0300
курс доллара к рублю
курсы валют
доллар сша
финансы
рынок
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Есть два потенциальных сценария, при которых доллар опустился бы к 70 рублям, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.“Первый может реализоваться, если ЦБ будет вынужден вернуться к повышению ключевой ставки. Ужесточение ДКП фундаментально улучшает позиции нацвалюты за счет роста привлекательности рублевых сбережений и охлаждения потребительского спроса и кредитования, в том числе под импорт. В итоге спрос на валюту падает”, - рассказал он.Одновременно высокие ставки усиливают склонность экспортеров к продаже валюты на рынке для покрытия рублевых расходов вместо использования кредитов по фактически заградительным условиям. Это увеличивает навес предложения валюты.“Второй сценарий – резкое улучшение на геополитическом фронте. Например, мирное соглашение по Украине”, - рассуждает эксперт.То, что рубль сейчас игнорирует внешний негатив, не означает, что благоприятное развитие событие не повлияет на российскую валюту. В случае геополитического прорыва сентимент улучшится в отношении всех рублевых активов, спрос на рублевый долг, в том числе со стороны нерезидентов, может заметно вырасти, что поддержит рубль.“Правда, временно. Геополитические улучшения могут означать ослабление санкционного режима, смягчение в международных расчетах, а значит, спрос на импорт и иностранные деньги может взлететь, что сулит рублю уже совсем другие, слабые перспективы”, - добавил Шепелев.При этом он подчеркнул, что все это далеко не базовые сценарии. Если оценивать вероятность роста и падения рубля к мировым валютам, то за восстановление курсов явно больше факторов, и среднесрочно мы увидим скорее 90 за доллар, чем 70.
Назван сценарий, при котором доллар рухнет до 70 рублей

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Есть два потенциальных сценария, при которых доллар опустился бы к 70 рублям, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
“Первый может реализоваться, если ЦБ будет вынужден вернуться к повышению ключевой ставки. Ужесточение ДКП фундаментально улучшает позиции нацвалюты за счет роста привлекательности рублевых сбережений и охлаждения потребительского спроса и кредитования, в том числе под импорт. В итоге спрос на валюту падает”, - рассказал он.
Одновременно высокие ставки усиливают склонность экспортеров к продаже валюты на рынке для покрытия рублевых расходов вместо использования кредитов по фактически заградительным условиям. Это увеличивает навес предложения валюты.
“Второй сценарий – резкое улучшение на геополитическом фронте. Например, мирное соглашение по Украине”, - рассуждает эксперт.
То, что рубль сейчас игнорирует внешний негатив, не означает, что благоприятное развитие событие не повлияет на российскую валюту. В случае геополитического прорыва сентимент улучшится в отношении всех рублевых активов, спрос на рублевый долг, в том числе со стороны нерезидентов, может заметно вырасти, что поддержит рубль.
“Правда, временно. Геополитические улучшения могут означать ослабление санкционного режима, смягчение в международных расчетах, а значит, спрос на импорт и иностранные деньги может взлететь, что сулит рублю уже совсем другие, слабые перспективы”, - добавил Шепелев.
При этом он подчеркнул, что все это далеко не базовые сценарии. Если оценивать вероятность роста и падения рубля к мировым валютам, то за восстановление курсов явно больше факторов, и среднесрочно мы увидим скорее 90 за доллар, чем 70.
 
