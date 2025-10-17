Россия ведет геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах

https://1prime.ru/20251017/geologorazvedka-863649458.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия ведет геологоразведку в международном районе морского дна Тихого и Атлантического океанов, ищет запасы никеля, кобальта, марганца и меди, сообщило министерство природных ресурсов и экологии РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Путин предложил выступить главе Минприроды Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову. "Россия занимается геологоразведкой в международном районе морского дна в Тихом и Атлантическом океанах. Ищем запасы никеля, кобальта, марганца и меди", - говорится в сообщении ведомства.

