Россия ведет геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах - 17.10.2025
Россия ведет геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах
2025-10-17T20:44+0300
2025-10-17T20:44+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия ведет геологоразведку в международном районе морского дна Тихого и Атлантического океанов, ищет запасы никеля, кобальта, марганца и меди, сообщило министерство природных ресурсов и экологии РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Путин предложил выступить главе Минприроды Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову. "Россия занимается геологоразведкой в международном районе морского дна в Тихом и Атлантическом океанах. Ищем запасы никеля, кобальта, марганца и меди", - говорится в сообщении ведомства.
россия, рф, владимир путин, александр козлов, сергей лавров, совбез, минприроды
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Козлов, Сергей Лавров, Совбез, Минприроды
20:44 17.10.2025
 
Россия ведет геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах

Минприроды: Россия ведет геологоразведку в Тихом и Атлантическом океанах

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкБухта Тихого океана
Бухта Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Бухта Тихого океана. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия ведет геологоразведку в международном районе морского дна Тихого и Атлантического океанов, ищет запасы никеля, кобальта, марганца и меди, сообщило министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Путин предложил выступить главе Минприроды Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.
"Россия занимается геологоразведкой в международном районе морского дна в Тихом и Атлантическом океанах. Ищем запасы никеля, кобальта, марганца и меди", - говорится в сообщении ведомства.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Российские компании намерены инвестировать в геологоразведку кобальта
27 августа, 12:03
 
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Козлов, Сергей Лавров, Совбез, Минприроды
 
 
