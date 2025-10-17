Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России зарегистрировали товарный знак Inditex, владеющей брендом Zara - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/inditex-863633120.html
В России зарегистрировали товарный знак Inditex, владеющей брендом Zara
В России зарегистрировали товарный знак Inditex, владеющей брендом Zara - 17.10.2025, ПРАЙМ
В России зарегистрировали товарный знак Inditex, владеющей брендом Zara
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей ранее из России испанской компании Inditex, владеющей одёжным брендом Zara, выяснило РИА Новости, изучив... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:53+0300
2025-10-17T13:53+0300
экономика
бизнес
inditex
zara
роспатент
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84028/76/840287659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef6f3ed7c0e9291fbc4c0bb751a3b00d.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей ранее из России испанской компании Inditex, владеющей одёжным брендом Zara, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документу, компания подала заявку 1 марта. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2035 года. В качестве заявителя указана испанская компания "Индустрия ди Дисено Текстил". Товарный знак Inditex может использоваться в России для продажи одежды, обуви, головных уборов и прочих аксессуаров. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
https://1prime.ru/20251011/rospatent-863400163.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84028/76/840287659_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2d193a782ac98b13536ce3605e6dbc5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, inditex, zara, роспатент, россия
Экономика, Бизнес, Inditex, Zara, Роспатент, РОССИЯ
13:53 17.10.2025
 
В России зарегистрировали товарный знак Inditex, владеющей брендом Zara

Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании Inditex

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин Zara
Закрытый магазин Zara - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Закрытый магазин Zara. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей ранее из России испанской компании Inditex, владеющей одёжным брендом Zara, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документу, компания подала заявку 1 марта. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2035 года. В качестве заявителя указана испанская компания "Индустрия ди Дисено Текстил".
Товарный знак Inditex может использоваться в России для продажи одежды, обуви, головных уборов и прочих аксессуаров.
Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
%Банковские карты международных платежных систем VISA - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
11 октября, 04:03
 
ЭкономикаБизнесInditexZaraРоспатентРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала