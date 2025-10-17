https://1prime.ru/20251017/inditex-863633120.html
В России зарегистрировали товарный знак Inditex, владеющей брендом Zara
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей ранее из России испанской компании Inditex, владеющей одёжным брендом Zara, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документу, компания подала заявку 1 марта. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2035 года. В качестве заявителя указана испанская компания "Индустрия ди Дисено Текстил". Товарный знак Inditex может использоваться в России для продажи одежды, обуви, головных уборов и прочих аксессуаров. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
