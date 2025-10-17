https://1prime.ru/20251017/iran-863610428.html

Иран приветствовал бы участие компаний из России в работе на месторождениях

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Иран приветствовал бы участие компаний из РФ в работе на газовых и нефтяных месторождениях, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана Омид Шакери. "Мы в полной мере приветствуем приход российских компаний в сферу геологоразведки и добычи как на нефтяных, так и на газовых месторождениях", - сказал он, комментируя возможность привлечения компаний из РФ для работы на недавно обнаруженном крупном месторождении "Пазан" в Иране. Ранее министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что крупные месторождения газа объемом 283 миллиарда кубических метров обнаружены в районе месторождения "Пазан" южной иранской провинции Фарс. Пакнежад также подчеркнул, что особенностью месторождения является то, что специалисты геологоразведки впервые вышли на горизонтальный пласт, содержащий не менее 200 миллионов баррелей сырой нефти, при этом, как утверждает он, существует возможность обнаружения более крупных объемов.

