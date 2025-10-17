https://1prime.ru/20251017/karty-863601591.html

"Деньги заберут на счет". Кому закроют банковские карты

"Деньги заберут на счет". Кому закроют банковские карты - 17.10.2025, ПРАЙМ

"Деньги заберут на счет". Кому закроют банковские карты

Главная цель введения лимита на количество "пластика" в одних руках — борьба с дропперами. Кого это затронет, какие карты придется закрыть — в материале... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T07:07+0300

2025-10-17T07:07+0300

2025-10-17T07:07+0300

финансы

анатолий аксаков

фнс россии

госдума

риком-траст

банки

статья

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Главная цель введения лимита на количество "пластика" в одних руках — борьба с дропперами. Кого это затронет, какие карты придется закрыть — в материале "Прайм".Не более пятиОбсуждаемую сейчас инициативу Госдума рассмотрит в осеннюю сессию."Не с декабря, а до декабря мы должны принять закон, ограничивающий число карт, которые имеет человек", — отметил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Однако подробности неизвестны. Называют разное допустимое число карт — от 10 до 20, но не более пяти в одном банке.Это делают ради борьбы с мошенничеством. Законопослушные граждане не пострадают, уверены власти."Я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке", — сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на недавнем форуме "Финополис".Против дропперовОсновной адресат новации — дропперы, то есть те, кто предоставляет "пластик" и счета для незаконных операций. Перекидывая деньги с карты на карту, злоумышленники запутывают следы денег, полученных преступным путем. Для этого заводят десятки и даже сотни карт, ведь ограничений нет.Государство системно борется с ними, совершенствуя законодательство на всех направлениях. Выявили уже порядка 1,2 миллиона дропперов. Кто-то делает это за вознаграждение, кто-то по неведению (что не освобождает от ответственности)."Для подавляющего большинства граждан, которые не нарушают законы, это вообще пройдет незаметно. Лимит не для того, чтобы ограничивать обычных людей, а чтобы отсекать злоупотребления", —подчеркивает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.Лишние картыПо данным ЦБ на 1 июля, на руках у россиян 531 миллион карт. Почти 325 миллионов были активны в течение года. Выходит, 200 миллионов "висят в воздухе"."Лишние" банковские карты — это те, которые не используются для операций, предусмотренных договором с банком, или на которых нет средств", — поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Появляются они по разным причинам. Кто-то берет кредит или оформляет вклад, получая карту автоматом. К "спящим" относятся социальные карты, если человек потерял право на льготу. И конечно, часть из них участвовала в дропперстве.Банки периодически вычищают "спящие" карты с нулевым балансом. "Мусорные счета" обходятся им в копеечку, ведь их нужно учесть в базе данных, обслуживать платежной системой и т. п. Все это ненужная нагрузка.Закрыть счет в одностороннем порядке банк вправе, если в течение двух лет на нем был нулевой баланс и никаких операций не проводилось. Либо есть небольшой долг, истребовать который не имеет смысла. Пока это делают добровольно, а ЦБ не настаивает.Управляют финансамиЭксперты сходятся во мнении, что лимита в 20 карт более чем хватит. Даже при использовании схем с кешбэками и кредитным лимитом."Некоторые выстраивают "лесенки" для получения оптимальных условий управления личными финансами, и в части бонусов и кешбэка, и с помощью кредитно-депозитных схем, и просто для процентов, если открываются вклады с разными сроками, а карты привязаны к таким вкладам", —уточняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Также многие оформляют карты для членов семьи, в том числе детские, которые открывают с шести лет, добавил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Это тоже надо учесть в законе.Большинство тех, у кого много карт, никак не связаны с дропперами. Но если закон примут, не исключено, что от чего-то им тоже придется отказаться.Непростой выборКому и как решать, какие карты оставить, а какие закрыть —вопрос дискуссионный. По мнению экспертов, людям нужно дать достаточно времени для выбора. Если клиент ничего не предпримет, банк сделает это самостоятельно, предварительно его уведомив.Но сначала необходимо создать базу данных по выпущенным картам и обеспечить доступ к ней банков. "Сейчас через личный кабинет ФНС доступен список электронных кошельков и счетов во всех кредитных организациях. Единый реестр выпущенных карт можно сделать на базе НСПК, ЦБ или ФНС", —рассуждает Кутьин.И лишь после этого удастся выяснить точное число карт у человека, закрыть лишние и заблокировать новые заявки при превышении лимита.Некоторые виды карт "зачистка" не затронет, уверена Татьяна Асон. По ее мнению, это:В любом случае банк обязан предупредить клиента о своих действиях. Деньги с закрытой карты переведут на счет, ничего не пропадет.При этом было бы неплохо иметь возможность расширения лимита по индивидуальной просьбе через обращение в банк. Но в этом случае понадобится особенно тщательная проверка на дропперство, заключают эксперты.

https://1prime.ru/20251010/karty-863350959.html

https://1prime.ru/20251008/karty-863299956.html

https://1prime.ru/20251008/tsb-863297361.html

https://1prime.ru/20251011/rospatent-863400163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, анатолий аксаков, фнс россии, госдума, риком-траст, банки